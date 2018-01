«Ens enfrontarem a un veritable equip»

No li queda cap altra opció al Màlaga que «sumar de tres en tres». Cuer a la classificació de Primera i necessitat de punts, a l'equip andalús només li val la victòria aquesta tarda. És el missatge que ahir traslladava José González, el seu entrenador, el dia abans de viure el seu segon partit des que va arribar a la banqueta. Veu el seu vestidor «motivat», com va revelar, afegint que tot i estar «una mica allunyats» de la permanència els seus han viscut la setmana d'una manera «molt positiva». Això sí, els espera el Girona. «Un veritable equip», com es va encarregar de definir-lo», abans de desgranar el conjunt que entrena Pablo Machín. «Juga diferent a molts equips de la Lliga, amb un estil peculiar que fa anys que duu a terme a Segona i que a Primera li està donant més rendiment. Ens enfrontarem a un equip. Que juga sense pressió, amb uns jugadors que saben què fer en cada moment. Nosaltres tenim més necessitats que ells. Crec que desitgem més el partit que no pas el rival per la nostra situació a la classificació. A partir d'aquí, ens és igual com jugui el contrari. Cal ser fidels al nostre estil», va resumir. Tot i la delicada situació a la classificació, l'andalús va mostrar-se «optimista» davant el que li han «transmès» els seus jugadors al llarg d'aquests últims dies.

Per aquest partit, González ha convocat 19 futbolistes. Un d'ells és Samu García, incorporat aquesta mateixa setmana procedent del Llevant i que es podria estrenar aquesta mateixa tarda.