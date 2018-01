El Girona encadena a Màlaga el tercer partit sense perdre

El Girona ha empatat a Màlaga en un partit molt fluix dels dos equips, que han fet pocs mèrits de moure el marcador. La primera part ha estat dominada pels andalusos mentre que el segon temps, el Girona ha fet un pas endavant i ha tingut una gran ocasió d'Stuani per guanyar el partit.

Els primer 45 minuts no han estat molt entretinguts, però el Girona ha estat l'equip que més ha patit davant la insistència del Màlaga, obligat a sumar els tres punts per la seva situació a la classificació. Els gironins han sortit molt centrats al terreny de joc, segurs en defensa i buscant una espurna de talent en atac, encara que Borja García, Portu i Stuani han passat totalment desapercebuts.

El conjunt malagueny ha disposat de les ocasions més clares per inaugurar el marcador. Al minut 9, l'ex del Girona, Keko Gontán, enviava un xut que sortia fregant el pal de la porteria de Bono que, davant el mateix rival, evitava un gol gairebé cantat demostrant la seva ràpida capacitat de reacció a un cop de cap del jugador madrileny.

En atac, molt poc del Girona. Només un xut molt llunyà a l'inici del partit de Borja García i una pilota que quedava morta dins l'àrea a centrada de Mojica, que finalment rebutjava la defensa del Màlaga, han estat les aproximacions més destacades. El primer temps moria amb el conjunt andalús tancant el Girona al seu territori però sense la capacitat de batre per primer vegada a Bounou.

A la segona meitat el Girona no ha patit tant com al tram final del primer temps. És més, ha estat el Màlaga l'equip que acabaria demanant l'hora. L'equip de Pablo Machín ha fet un pas endavant i no s'ha tancat tant al seu terreny de joc i Granell, amb un llençament de falta molt llunyà, donaria el primer avís i realitzaria el primer xut entre els tres pals de l'equip gironí.

La més clara, però, la tindria Stuani. Al minut 64, el davanter uruguaià remataria de cap, amb tot a favor, per sobre el travesser. Aquest avís feia fer una passa enrere als andalusos que, a més a més, acabarien l'últim quart d'hora del partit amb un jugador menys per l'expulsió del Chory Castro.

El Girona ha tingut controlat l'enfrontament els últims minuts, però no ha tingut cap opció de moure el marcador. Al final, empat just al marcador amb uns equips que han dominat una part cadascú. El proper repte dels gironins serà l'Athletic de Bilbao a Montilivi.

Fitxa tècnica



Màlaga: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Ignasi Miquel, Ricca, Iturra, Recio, Chory Castro, Keko Gontán (Samu García, min. 72), Adrián i Borja Bastón (En-Nesiry, min. 59).

Girona: Bono, Maffeo, Ramalho, Bernardo, Muniesa, Mojica, Pere Pons, Granell (Douglas Luiz, min. 87), Borja García, Portu (Olunga, min. 82) i Stuani.

Àrbitre: Undiano Mallenco. Va amonestar amb targeta groga Ramalho (Girona). Doble targeta groga a Chory Castro (Màlaga).

Estadi: La Rosaleda.