Machín: «Pel Girona, tot el que sigui sumar és bo»

"Els empats mai es firmen abans de començar, després segons com va el partit pot ser just. Avui és un resultat just. A la primera part ells han tingut la jugada que atura Bounou i a la segona, a pilota parada, nosaltres també hauríem pogut marcar. Per al Girona, tot el que sigui sumar, és bo", ha subratllat el tècnic Pablo Machín al final del partit. L'entrenador ha recordat que "aquest punt ens manté la distància amb el Màlaga".

El Girona només ha fet dos canvis (Olunga i Douglas han rellevat Portu i Granell, ja en la recta final del duel, a menys de 10 minuts pel final) i l'entrenador ha explicat que "no estem obligats a gastar-los tots tres. He pensat que rendirien millor els jugadors que ja estaven en la dinàmica del partit que no esgotant els canvis".