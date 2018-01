Màxima concentració per poder guanyar el Màlaga

Amb tensió al camp del cuer. Farà bé Pablo Machín de recordar als seus futbolistes el que s'han trobat en el debut a la Primera Divisió. Els gironins han jugat de tu a tu contra equips de la part alta de la classificació i alhora s'han deixat anar contra rivals de menys qualitat. Les derrotes contra l'Alabès i l'Eibar han de servir d'experiència i han d'ajudar a afrontar partits com els d'avui amb molta concentració. En la classificació, el Girona té més del doble de punts que el seu rival; diferència que a un sol partit no és gens important. Els andalusos tenen la permanència a 6 punts i el seu objectiu és poder superar equips com el Llevant i el Deportivo. Per tant, esgotaran fins al final les seves opcions de poder continuar a Primera. Els malaguenys, que han aconseguit un sol punt en els últims cinc partits, necessiten guanyar de forma urgent per poder revertir la dinàmica negativa. Un dels primers objectius que tindran aquesta segona volta serà fer-se forts a com a locals.

Entrenador nou, mentalitat renovada. Normalment un canvi d'entrenador va seguit d'un canvi d'actitud per part dels jugadors. L'arribada d'un nou tècnic fa que els futbolistes es tornin a activar; tots volen demostrar la seva vàlua i augmenten el ritme per tal de convèncer i guanyar-se la confiança que els permeti jugar. Amb l'arribada de José Gonzàlez els andalusos han buscat una reacció immediata. L'objectiu és canviar la dinàmica, modificar la manera de jugar i aconseguir impregnar un caràcter diferent dins el vestidor. L'entrenador gadità arriba a Màlaga després d'una experiència internacional a la lliga xinesa. Torna al campionat espanyol, on va entrenar l'Albacete i el Granada, equip que sí va aconseguir treure de la zona baixa i salvar-lo. La seva experiència a Primera Divisió ha estat curta, ja que el seu nom es vincula a molts equips històrics de segona com ho són el Cadis, el Còrdova o bé el Murcia. A curt termini el tècnic intentarà treure rendiment al seu equip amb treball defensiu, ordre, caràcter i lluita. Es tracta d'un entrenador molt metòdic que buscarà en tot moment la millora del seu conjunt. A diferència del seu predecessor, Michel González, els andalusos deixaran més de banda el futbol combinatiu per poder centrar els seus esforços a posar bons fonaments en les tasques defensives.

Un Màlaga amb novetats. Els mals resultats de l'equip han propiciat un munt de fitxatges per aquest mercat d'hivern. El central català procedent del Lugo Ignasi Miquel ja s'ha convertir en un fix a l'eix de la defensa. També s'ha guanyat un lloc només arribar el mig centre Manuel Iturra. El xilè afronta la seva segona etapa al Màlaga per aportar experiència i equilibri a la zona de creació. En atac el davanter Alberto Bueno ja ha debutat i caldrà esperar si Samu García, que ha entrat a la convocatòria, estarà a disposició del tècnic per poder jugar. El retorn de l'atacant malagueny ha generat moltes expectatives. Després del seu pas pel Vila-real, el Rubin Kazan rus i el Llevant torna a casa per poder ajudar a l'equip amb gols. El Màlaga té les baixes per lesió de dos davanters importants, com ho són el veneçolà Adalberto Peñaranda i el golejador uruguaià Diego Rolán. L'estat de forma de jugadors com el Chory Castro, Recio, Adrián González i el marroquí En-Nesyri serà determinant per poder afrontar amb garanties el partit.

El joc interior. Un dels hàndicaps que tenen els rivals del Girona quan s'enfronten al sistema de joc que planteja Pablo Machín és el marcatge dels jugadors que juguen per dintre. Quan a la banda només apareixen els carrilers no hi ha problema, ja que la majoria de vegades es troben defensats pel lateral contrari. Els dubtes arriben però quan Portu i Borja Garcia juguen entre línies buscant desmarcatges de suport o bé cauen a banda per crear superioritats numèriques amb el lateral contrari. El Girona controla més la possessió de la pilota i genera més perill quan els dos mig centres i els dos jugadors d'enllaç poden participar del joc. Quan la parella Pere Pons-Àlex Granell pot associar-se amb els dos companys que juguen per davant seu l'equip millora molt les seves prestacions ofensives i alhora desorganitza el rival. El davanter centre fixa com a mínim un central, per tant o bé el central que queda lliure o un mig defensiu han de sortir de zona deixant espais lliures; són aquests espais que ha d'aprofitar l'home lliure. Si es tracta de jugar en llarg per córrer millor que sigui Portu i en cas que sigui per jugar en curt cal buscar Borja Garcia. Caldrà veure si el Màlaga interpreta bé com contrarestar aquests moviments o si els visitants poden fer el seu joc i sortir-ne beneficiats.

Anar sumant. Després de l'empat de la jornada passada al camp de l'Atlètic no es pot caure en el parany i pensar que el Girona està obligat a guanyar a la Rosaleda. Els gironins estan obligats a competir, a lluitar totes les accions i a rendir al límit de les seves possibilitats. En cap cas poden posar-se com a únic objectiu la victòria i menys, lluny de Montilivi. El primer objectiu serà guanyar el partit. La victòria suposaria un pas molt important i consolidaria l'equip a la zona alta, lluny de les places de descens. Cal pensar en totes les situacions del joc i el que no pot fer l'equip és perdre per voler guanyar. Els tres punts són meravellosos però en cas de no poder guanyar avui també és molt important no perdre.