El Girona més regular

Superades ja 21 jornades de la Lliga Santander, el Girona és la viva expressió de la regularitat. L'equip de Machín, amb la igualada d'ahir a Màlaga, va sumar el setè empat del campionat. I el curiós del cas és que porta el mateix nombre de victòries i d'empats. Els gironins també tenen el mateix nombre de gols a favor i en contra: 29. Com sol dir el tècnic, aquest Girona competeix contra qualsevol rival i possiblement aquesta seva regularitat explica com, passat l'equador de la lliga, té 11 punts de marge sobre el descens i ocupa la novena posició. El Getafe, avui, si arrenca un punt en la visita al Sevilla, també tindrà els seus guarismes igualats, tot i que en l'aspecte golejador n'acumula cinc més a favor que no pas n'ha rebut. Girona i Getafe, no ho oblidem, vam ascendir plegats l'estiu passat de Segona i estan firmant una campanya de vides paral·leles.

Passada l'eufòria dels dos primers partits de lliga, amb l'empat contra l'Atlètic i la victòria sobre el Màlaga, el Girona va caure en la que, de moment, és la seva pitjor ratxa de la temporada: sis jornades sense vèncer. Un triomf per 1-2 a Riazor va obrir una altra sèrie molt més positiva, amb cinc partits sense perdre, i encadenant tres victòries seguides sobre el Deportivo, el Madrid i el Llevant. Tot i que la derrota contra l'Alabès, que arribava a Montilivi cuer, i va ser capaç de remuntar un 2-0 en 20 minuts (2-3) semblava refredar els ànims, l'equip va anar a guanyar set dies després al camp de l'Espanyol (0-1) i va superar el Getafe a l'estadi (1-0) per romandre, ni que fos unes hores, en posicions d'Europa League. Per tancar el 2017 es va caure a Eibar, i per obrir el 2018, va caure una nova derrota, a València. Ara l'equip suma tres jornades sense perdre, amb la golejada contra el Las Palmas (6-0) i els empats davant l'Atlètic i el Màlaga, amb els quals s'ha obert la segona volta.

Per altra banda, el Girona, ahir, va mantenir la porteria a zero per sisena vegada aquesta temporada –Màlaga (2), Leganés, Espanyol, Getafe i Las Palmas. Va ser la segona vegada que l'equip empatava a zero. L'anterior precedent va ser al camp del Leganés el passat 20 de setembre.