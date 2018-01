«Ni nosaltres ni el Màlaga hem merescut més»

Probablament, el partit entre el Màlaga i el Girona no quedarà gravat a la retina dels aficionats però, a efectes pràctics, els gironins van sumar un punt més en el seu camí cap a l'objectiu número u d'aquesta temporada, la permanència. Ho va fer al camp d'un Màlaga molt necessitat i que va marxar amb més mala cara que els gironins del terreny de joc.

La veu més autoritzada per valorar el punt aconseguit a La Rosaleda, Pablo Machín, va assegurar a la roda de premsa posterior al partit que «abans de començar mai es pot firmar l'empat». «El punt el qualifico com a just, no ens hem merescut més, com tampoc ho ha fet el Màlaga. El que s'ha vist sobre la gespa és el que al final s'ha reflectit al marcador», va recalcar el sorià.

En la línia del que van comentar posteriorment alguns dels seus jugadors, el partit es va poder repartir clarament per una part per cada equip, amb un Màlaga més agressiu i ofensiu al primer temps, en part empès per l'afició i les ganes de sumar als tres punts i a la represa, amb un Girona més pausat i amb les idees més clares i, finalment, ajudat per l'expulsió del local Chory Castro. «Cap dels dos conjunts hem tingut ocasions, potser una aturada de Bono al primer temps i al segon, nosaltres hem creat més perill sobretot mitjançant la pilota parada», va subratllar Machín.

Analitzant més profundament el duel, l'entrenador dels gironins va evidenciar que «a la primera meitat al Màlaga se li ha notat més la necessitat i nosaltres esperàvem el nostre moment. A la represa hem estat lleugerament superiors al rival». Precisament en aquests segons 45 minuts, on millor han estat els blanc-i-vermells, els andalusos s'han quedat amb un jugador menys, moment clau perquè els locals deixessin de buscar la victòria i es comencessin a conformar amb l'empat. Respecte al fet de jugar els últims deu minuts llargs amb superioritat numèrica, Machín va restar-li importància destacant que «l'expulsió ha estat més una anècdota i una trampa perquè el rival s'han replegat. Ho hem intentat però no hem tingut la continuïtat que necessitàvem; a més, no hem trobat rematadors a les centrades que fèiem des de la banda».



El retorn de Muniesa

Una de les notícies més positives del partit era el retorn de Muniesa a l'eix central de la defensa. «Venia de temps sense jugar i ha complert i competit. Segur que el seu nivell és millor que el que hem vist avui, sense voler dir amb això que hagi estat malament», va defensar l'entrenador.

El partit de Muniesa va estar al nivell de la resta de l'equip, que va semblar que amb un jugador més i amb el Màlaga tancat al seu camp podria haver fet un pas més per buscar la victòria. Respecte a això, Pablo Machín va dir que «sempre busquem la porteria rival, feia catorze partits consecutius que marcàvem. Som un equip valent i ofensiu i avui no s'ha vist. Tret d'alguna pilota aturada al final, no s'ha pogut decidir el partit als minuts finals».



Només dos canvis

Va fer només dos canvis Pablo Machín, el segon, el de Douglas Luiz, ja al minut 89. Respecte a aquestes decisions, el tècnic de Sòria va deixar clar que «no estem obligats a gastar les substitucions» i que «si creiem que no canviarem el partit o els que estan jugant ho estan fent bé, costa treure'ls. Jo confio en tots, però als últims minuts era millor no tocar res».