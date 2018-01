Compte enrere per als reforços

A poc menys de 72 hores per al tancament del mercat d'hivern, el més calent continua a l'aigüera. Mentre Quique Cárcel els darrers dies ha reconegut les dificultats per reforçar la plantilla, Pablo Machín ha insistit i assegurat que calen i vindran nous jugadors. El tècnic vol més fons d'armari per encarar amb garanties la segona volta de la competició, però el mercat és el mercat i, fins ara, no ha permès al Girona tancar cap incorporació. Són uns quants els noms que té el director esportiu sobre la taula. Des de Zeca fins a Marc Gual, passant pel piló d'oferiments que ha rebut les darreres setmanes. La intenció del Girona és incorporar el davanter centre que ja hauria d'haver vingut a l'estiu i també un segon punta, més ràpid, per donar descans a Portu. Tampoc és descartable que arribi un nou carriler, que també ja es va voler incorporar a l'estiu. A més a més, el responsable esportiu del club està pendent de la decisió de Larry Kayode, que abans de dimecres hauria de decidir si vol acabar la temporada al Girona o bé anar-se'n a l'Amiens, de la lliga francesa. Al nigerià li ha sortit un nou pretendent les darreres hores: el Xakhtar Donetsk.

El futur de Kayode, que és propietat del Manchester City, podria anar lligat a l'èxit de les operacions obertes per reforçar la davantera. I és que si el Girona permet sortir el nigerià, que vol anar-se'n per tenir minuts i així possibilitats de ser al Mundial, veuria encara més disminuïda la parcel·la ofensiva, de la qual ja se n'han anat Marlos Moreno i Boulaya. En principi la decisió sobre Kayode hauria de ser presa avui. El fet que no disputés cap minut a Màlaga dissabte i els fitxatges a la vista esperats a la davantera, podrien fer que Kayode demanés anar-se'n. Ara bé, si el Girona no té tancades les arribades d'un o dos davanters abans, sembla complicat que permeti la marxa d'un dels seus tres puntes.



Gual és a l'agenda

Un dels objectius del Girona de fa mesos és Marc Gual. El davanter de Badalona és una aposta de futur i encaixaria en el plantejament de Cárcel de reforçar l'equip, mirant més cap a la temporada vinent que a l'actual. Gual, de 21 anys, milita al Sevilla Atlètic des del gener passat. El curs anterior va marcar 13 gols en mitja volta però enguany només n'ha fet un amb el filial sevillista, cuer de Segona Divisió A. El desig de Gual és venir a Girona però el Sevilla hi posa moltes traves i, de moment, sembla complicat que pugui arribar. De fet, ahir mateix, Gual va disputar els 90 minuts en la derrota del filial contra la Cultural Lleonesa. Gual va arribar a Sevilla procedent de l'Espanyol ara fa un any a canvi, segons algunes fonts, d'1,5 milions d'euros. Gual és un davanter versàtil i polivalent que pot actuar en qualsevol posició de l'atac. La direcció esportiva del conjunt andalús no vol desprendre's d'un dels millors jugadors del filial perquè confia a mantenir la categoria.



El dilema de fitxar Zeca

El litigi contractual que manté Zeca amb el Santos fa que el seu possible fitxatge s'estigui estudiant amb lupa per part dels serveis jurídics del club. El carriler brasiler va aterrar la setmana passada a Girona i es va deixar veure sopant per la ciutat, prova evident que les negociacions estan en dansa. Ara bé, Cárcel no veu del tot clara la seva arribada per culpa dels problemes contractuals que té amb el Santos i que ja van fer que el Flamengo es fes enrere a l'hora de fitxar-lo. Zeca considera que està lliure de contracte per incorporar-se a qualsevol equip però està pendent de la resolució d'un judici del seu club. En cas que el jutjat dictaminés que encara pertany al Santos, si algun club l'incorpora aquest mercat d'hivern podria haver de fer front a una multa considerable.