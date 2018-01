Al mateix temps que Pablo Machín no es cansa d'enviar missatges al club recordant per activa i també per passiva que cal reforçar la primera plantilla durant aquest mercat d'hivern que és a punt d'acabar-se, el tècnic sorià assegura que si al final no hi ha èxit amb les negociacions que la direcció esportiva té entre mans, el millor fitxatge d'hivern pot ser ja mateix dins l'equip. L'actuació de Michael Olunga contra el Las Palmas (amb un històric hat-trick) és l'exemple més evident que confirma que jugadors amb pocs minuts fins ara, com és el cas del davanter kenià, poden tenir protagonisme a la segona volta amb minuts i confiança. Com Olunga, jugadors com Douglas Luiz, Aleix Garcia, Carles Planas, Eloi Amagat i fins i tot Larry Kayode, si s'acaba quedant refusant alguna de les propostes que té al damunt de la taula, podrien convertir-se en «els millors fitxatges d'hivern» si Machín és capaç de treure'ls suc.

De moment però el primer fitxatge d'hivern i de rendiment immediat ha estat Marc Muniesa. El lloretenc va reaparèixer dissabte a Màlaga gairebé dos mesos després de l'esquinç al turmell que es va fer contra l'Alabès i va signar una prometedora actuació. El retorn de Muniesa i el fet que un altre central com és Pedro Alcalá ja s'entreni amb el grup, i fins i tot fos es desplacés a terres andaluses, deixen la posició de central ben coberta després d'algunes jornades justa d'efectius per culpa de les lesions i sancions.

Muniesa reconeixa, mostrant-se sincer al final del partit, que encara li mancava el ritme de competició. El lloretenc feia quinze dies que tenia l'alta mèdica sota el braç i que s'entrenava amb el grup però Machín no l'havia alineat ni contra l'Atlètic de Madrid ni tampoc amb el Las Palmas, en què fins i tot va quedar fora de la llista. «M'ha costat entrar en joc. A la primera part he patit força però a la segona m'he trobat més còmode i me'n vaig content", reconeixa el selvatà.

Keko el va fer patir de valent durant els primers 45 minuts del matx col·locant-se entre ell i l'esquena de Mojica i encarant-lo amb èxit força cops en l'un contra un. A la represa, però, el Màlaga va abaixar dues marxes i el Girona en va pujar una, la qual cosa va fer que Muniesa controlés notablement la seva zona i els jugadors andalusos pràcticament no generessin perill. A més a més, l'ex de l'Stoke city va ser protagonista en forçar la segona targeta groga de Chory Castro, ja al tram final.



Un «problema» per a Machín

La sanció de Juanpe Ramírez va permetre el retorn de Muniesa a l'onze. Però un cop passada aquesta jornada, caldrà veure què fa Machín diumenge que ve contra l'Athletic a l'estadi de Montilivi. Amb Muniesa i Juanpe disponibles, el tècnic haurà de decidir si sacrifica Ramalho, titular les darreres 8 jornades, o bé manté la terna de centrals que va esgarrapar un empat a La Rosaleda. La progressiva incorporació a l'equip d'Alcalá, que va ser titular les primeres jornades de Lliga abans de ser operat, també aportarà més solucions a Machín, que a partir d'ara haurà de descartar dos centrals cada jornada. A més a més, amb tots els centrals disponibles, serà difícil tornar a veure David Timor actuant a l'eix com ha hagut de fer, amb èxit, en alguns partits aquest mes.