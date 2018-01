Fran Sandaza rescindirà i posarà rumb cap al Qingdao Huanghai de la Xina

A l'espera de resoldre el capítol d'arribades i pendents del futur de Larry Kayode, el Girona ha tancat una de les carpetes que tenia obertes des de feia unes setmanes: la de Fran Sandaza. El davanter castellà ha arribat a un acord per rescindir l'any i mig que encara li restava de contracte a Montilivi (el vincle l'unia fins al 30 de juny del 2019) i ahir ja es va entrenar amb el seu nou club, el Qingdao Huanghai, de la segona divisio xinesa. Sandaza ja s'ha integrat a la disciplina del conjunt xinès, que aquests dies està realitzant una estada a Sabadell.

El Qingdao Huanghai està dirigit per l'exjugador del Figueres Jordi Vinyals i compta a les seves files amb l'exespanyolista Joan Verdú. L'estada a terres catalanes del Qingdao Huanghai durarà fins al 12 de febrer i disputarà un partit amistós contra el Girona. El curs passat els de Machín ja van enfrontar-se al conjunt xinès en un partidet a Tordera a les instal·lacions del Top Ten i que va acabar amb 5-0 (Cristian Herrera va anotar un hat-trick, mentre que la golejada la van completar Felipe Sanchón i Miguel Ángel Cifuentes).

D'aquesta manera, Sandaza es desvincularà definitivament del Girona, després de dues exitoses etapes. El toledà va arribar el 2014 procedent del Lugo i va convertir-se en màxim golejador de l'equip, amb 16 gols. Després d'un any sense continuïtat al Tòquio FC, el curs passat va tornar a Montilivi i va ser protagonista de l'ascens a Primera, aportant 9 gols. Tot i ser un dels futbolistes més carismàtics i tenir contracte en vigor, no va quedar-se a la primera plantilla i va ser cedit a l'Al Ahli de Qatar. L'experiència asiàtica tampoc li va sortir gaire bé. No va ser inscrit per culpa d'una lesió que el va tenir només un parell de setmanes fora de combat. Després d'entrenar-se en solitari durant moltes setmanes i de no poder jugar ni un sol partit oficial, el passat mes de desembre va cancel·lar la cessió.

Durant tot el mes de gener ha estat negociant amb el Girona el seu futur. Tot i tenir alguna proposta de la Segona Divisió A (el Còrdova hi estava força interessat), finalment ha decidit provar sort amb el Qingdao Huanghai. Sandaza provarà sort ara a la Xina i tancarà definitivament la seva etapa al Girona, amb qui signarà la rescissió avui mateix.