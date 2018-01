El Girona manté els 11 punts de marge respecte a la perillosa zona de descens a la Segona Divisió

No es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat, com bé recorda la dita. I menys en això del futbol, on tot és possible i la pràctica pot no assemblar-se ni de bon tros a la teoria, per més increïble que sigui. Al Girona, sembla que les coses li van prou bé en la seva primera experiència entre els més grans. Navega per mitja taula, sense gaires preocupacions, enllaça tres jornades sense conèixer la derrota i el 0-0 dedissabte passat al camp del Màlaga li va permetre seguir sumant camí del seu objectiu, la permanència. Són ja 28 els punts que acumulen els blanc-i-vermells després de 21 jornades. Un bon botí, sobretot si es tenen en compte les diferències que ara mateix hi ha a la classificació.

El Girona manté els malaguenys, últims a la taula, a 15 punts. Un món. A més, té el gol average guanyat amb els de José González perquè al 0-0 de la Rosaleda se li ha de sumar l'1-0 de la primera volta registrat a l'estadi de Montilivi. El Las Palmas, penúltim classificat, també està molt lluny. Els canaris van perdre ahir al Wanda, així que ara són a 14 punts. Una distància difícil de reduir-se; molt malament ho haurien de fer els gironins i les coses haurien d'anar de meravella per als de Paco Jémez perquè la situació es capgirés tant. Així doncs, el més important ara és fixar-se on cau el tercer per la cua. Aquest és el Deportivo de la Corunya, que tampoc va guanyar aquest cap de setmana. Empat dels gallecs, que segueixen a 11 punts de distància.

Una bona diferència. No pas definitiva, perquè queda moltíssima Lliga. Però suficient perquè regni la tranquil·litat a Montilivi. Sobretot, si s'agafa el precedent més recent. La temporada passada, un cop disputada la jornada número 21, com és el cas, el Betis tenia el descens també a 11 punts. Els andalusos, tot i bregar durant el que quedaria de Lliga, van mantenir la categoria, tot acabant el curs en quinzè lloc.

Ara bé, no val a badar perquè l'any anterior, el Getafe tenia 10 punts de marge respecte el perill en aquestes mateixes altures de la pel·lícula i, en aquella ocasió, els madrilenys van tancar el campionat en penúltim lloc, amb 36 punts i baixant a la Segona Divisió A.