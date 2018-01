El Girona fitxa el davanter Choco Lozano (Barça B)

El Girona ha anunciat el seu primer fitxatge d'hivern aquest vespre. Després de dies negociant, finalment hi ha hagut entesa amb Anthony Lozano, el Choco, davanter hondureny del FC Barcelona. Lozano, de 24 anys, signa per quatre temporades i mitja amb el conjunt de Montilivi. Internacional absolut amb Hondures, Lozano ha marcat 4 gols aquesta temporada amb el filial blaugrana a Segona A. Les dues últimes temporades, Lozano va ser el davanter referent del Tenerife amb qui va marcar 9 i 10 gols amb el Tenerife.

El davanter hondureny va formar-se a l'Olimpia i ha jugat també al filial del València i l'Alcoià. Es tracta d'un davanter fort i corpulent i amb marge de creixement encara que, això sí, no ha jugat mai a Primera Divisió. Lozano serà presentat demà com a nou jugador blanc-i-vermell. La seva arribada afegeix competència a l'atac gironí on fins ara hi són Stuani, Olunga i Kayode. El futur d'aquest darrer dependrà de si el Girona fa un darrer moviment demà, últim dia del mercat d'hivern.