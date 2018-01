El Girona visitarà el Camp Nou el dissabte 24 de febrer (20:45)

LaLliga ha fet oficials aquest migdia els horaris dels partits de la jornada 25 de Primera divisió. El Barça-Girona ha quedat fixat pel dissabte 24 de febrer a 3/4 de 9 del vespre, en directe per Movistar Partidazo, que ha tornat a escollir el derbi tal i com ja va passar a la primera volta. És un altre partit històric pel Girona, el del seu debut al Camp Nou, segurament una jornada que mobilitzarà milers de seguidors a l'estadi del Barça.

El partit de la primera volta va acabar amb una clara victòria blaugrana per 0-3 després de dos autogols del Girona i d'un darrer de Suárez. Aquell partit va quedar marcat per l'alineació que va presentar Machín, amb diversos suplents a l'onze com Olunga i Douglas Luiz, i prescindint d'homes clau com Granell, Borja García i Stuani. Aquesta vegada es pot produir una situació semblant perquè la setmana següent hi ha jornada entre setmana i el Girona rep el Celta a Montilivi, només tres o quatre dies després d'haver jugat al Camp Nou (l'horari encara no està fixat).