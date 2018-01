Una minoria sense reforços

Ja només resten 48 hores perquè el Girona aconsegueixi tancar alguna de les operacions que té en marxa per reforçar la seva plantilla. El club ahir no va poder desencallar cap de les negociacions obertes i veu com el temps se li tira a sobre. Quique Cárcel treballa a contra rellotge per incorporar el parell o tres de peces demanades per Pablo Machín i que encaixin en el plantejament del màxim responsable esportiu, que vol jugadors joves mirant ja a la temporada que ve. Un davanter, un segon punta i potser un carriler són les posicions amb què treballa Cárcel i el seu organigrama. A més a més, el Girona també està molt pendent del futur de Larry Kayode. El davanter nigerià té entre cella i cella jugar el Mundial i després que el seu seleccionador li transmetés que si no tenia minuts tenia poques opcions de ser-hi, rumia si fer les maletes o quedar-se. L'Amiens ja fa uns quants dies que li va al darrere i a les darreres hores també el Xakhtar Donetsk s'hi ha fixat. Tot és obert doncs a Montilivi i entre avui i demà s'hauria de tancar amb l'arribada, com a mínim, d'un davanter centre. Si el Sevilla s'estova, Marc Gual agrada, i molt però, de moment, no hi ha acord entre els clubs.

Mentre el Girona pateix veient com el cronòmetre avança i demà a mitjanit es tanca el mercat d'hivern, els equips de Primera Divisió continuen reforçant les seves plantilles. De fet, els gironins són, juntament amb Espanyol, Reial Societat, Madrid i Athletic Club, un dels únics equips que no ha mogut peça. L'Espanyol, això sí, ha inscrit l'exdavanter del Girona Jairo Morillas, després de superar una llarga lesió que es va fer el curs passat amb el Numància.

Els més necessitats, els equips que estan en descens o a la part baixa, són els que més han fitxat fins ara. Així, Las Palmas, Màlaga i Deportivo amb 5, 5 i 3 incorporacions fins ara són els que encapçalen el rànquing de fitxatges durant aquest mercat d'hivern. El cuer Màlaga va tancar ahir la incorporació del nigerià Brown Ideye (Tiajin Teda xinès) que s'afegeix a les de Samu García (Llevant), Iturra (Necaxa) i Miquel (Lugo), que ja van enfrontar-se dissabte passat al Girona, i Alberto Bueno (Porto). La situació desesperada dels andalusos la viu també el Las Palmas, que de la mà de Paco Jémez també està revolucionant la plantilla. Així, a Gran Canària hi han arribat fins ara Jairo (Mainz 05), Gabi Peñalba (Cruz Azul), Gálvez (Eibar), Nacho Gil (València) i Aguirregaray (Tijuana). Tant Las Palmas com Màlaga estan oberts a fer més incorporacions abans de demà a mitjanit.

Qui també es va moure ahir va ser el Deportivo de la Corunya, que, veient com l'equip no reacciona, ha decidit reforçar-se. L'últim d'arribar ha estat Khron-Dehli, procedent del Sevilla. El danès s'afegeix al porter Koval (Dinamo Kiev) i al lateral Eneko Boveda (Athletic Club). Malgrat estar fora del descens, Llevant i Alabès també han retocat les seves plantilles per intentar escalar posicions a la classificació. Els bascos van moure's molt aviat al mercat per lligar el davanter del Celta John Guidetti, al qual s'hi va afegir després l'extrem de l'Espanyol Hernán Pérez. A Orriols, les greus lesions d'Iván López i Raúl Fernández han fet que arribessin Coke (Schalke 04) i Iván Villar (Celta). Els granotes, al marge de cercar un davanter, s'han afegit a la campanya de promoció de la Lliga i han incorporat el jugador saudita Al-Muwallad.

L'arribada del mexicà Layún (Porto) al Sevilla o la confirmació de la cessió de Rémy (Las Palmas) al Getafe van ser alguns dels moviments que es van concretar ahir. Rémy, el millor jugador del Las Palmas a la primera volta s'afegeix doncs a Rober Ibáñez (València) i Leandro Cabrera (Crotone).

Deulofeu marxa al Watford

Finalment, el FC Barcelona i el Watford van arribar a un acord per a la cessió del davanter selvatà Gerard Deulofeu fins al 30 de juny de 2018, un pacte que preveu que el club anglès assumeixi el seu salari i una variable d'un milió d'euros, i que no inclou opció de compra. Deulofeu ja va jugar a la Premier amb l'Everton.