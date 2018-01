Sandaza s'acomiada del Girona amb un emotiu missatge a les xarxes socials

L'etapa de Fran Sandaza al Girona, la segona del davanter en clau blanc-i-vermell, ha escrit avui el seu punt i final. Jugador i club han signat la rescissió del contracte que unia a totes dues parts fins el 30 de juny del 2019. D'aquesta manera, queda lliure per fitxar pel seu nou equip. Serà el Quingdao Huanghai de la segona divisió xinesa, amb qui ja s'entrena des de fa uns dies. Ha estat el propi Sandaza qui ho ha anunciat amb un emotiu missatges a les xarxes socials.

Aquesta mateixa tarda i aprofitant el seu perfil d'Instagram, l'atacant manxec ha escrit unes línies d'agraïment al que fins avui ha estat el seu club, explicant que es tanca una "etapa molt bonica" i que "mai" oblidarà. La culpa la tenen "tots aquells somnis que hem aconseguit fer realitat", posant especial èmfasi en l'ascens a la Primera Divisió.

"Moltes gràcies a tots i cadascun dels treballadors del club que sempre m'han tractat tan bé; a tots els companys que he tingut, cos tècnic, cos mèdic i per suposat al millor d'aquest club que el fa tan especial: l'afició", ha afegit. Sandaza, que en cap moment menciona a ningú de la directiva, agraeix als seguidors del Girona el "suport" que ha rebut durant aquest temps, quelcom que l'ha fet sentir "tan especial". És per això que assegura, per tancar el missatge, que "mai us oblidaré".