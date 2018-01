'Choco' Lozano reforça l'atac

S'ha fet esperar, però finalment el primer fitxatge d'hivern és una realitat a Montilivi. Amb més secretisme del que és habitual, i sense deixar escapar cap pista, el club anunciava ahir al vespre la contractació d'Anthony Lozano, més conegut com a Choco. Un futbolista que aterra a Girona per reforçar l'atac blanc-i-vermell, a l'espera que la direcció esportiva pugui tancar durant el dia d'avui una altra incorporació a la zona ofensiva. Si més no, aquesta és la intenció. De moment, però, Machín ja té una de les peces que demanava. Un fitxatge de present, però sobretot de futur: als seus 24 anys, l'hondureny signa per aquesta temporada i quatre més, estenent el seu contracte fins al 30 de juny del 2022.

Ja sense Marlos Moreno i amb Larry Kayode tot decidint si fa o no les maletes (l'Amiens i el Xakhtar li van al darrere i el futbolista, sense minuts, vol tenir més participació per ser al Mundial), tant Machín com la direcció esportiva eren conscients que durant aquest mes de gener calia fer un esforç i portar un davanter. O dos. Perquè a part d'aportar certa competència a l'insubstituïble Stuani, poder donar una mica de descans a Portu és una necessitat. Es pentinava el mercat tot buscant aquests dos perfils. Un d'ells ja és al sac. Potser més tard del que als aficionats els agradaria, però finalment, ahir s'anunciava la primera cara nova. Una cara coneguda. Si més no, a la Segona Divisió A. Ha jugat quatre temporades a la categoria d'argent, vestint les samarretes de l'Alcoià, Tenerife i Barça B. És més, s'ha enfrontat en 6 ocasions als gironins (una d'elles aquest passat estiu, durant la pretemporada), als quals no ha marcat mai cap gol. I això que veure porteria és una de les seves especialitats.

A Hondures, el seu país natal, va marcar més d'una quarantena de gols amb l'Olimpia. A Espanya, tampoc ha afluixat gaire. Un parell amb l'Alcoià, un amb el València Mestalla (Segona B), 20 amb el Tenerife i els 4 d'aquest curs amb la samarreta del Barça B. Aquest últim estiu, els blaugranes van pagar al voltant d'un milió i mig d'euros pel seu fitxatge. Semblava una aposta de futur, de llarga durada. Però a l'hora de la veritat, en pocs mesos ha tornat a fer les maletes. El seu era un dels noms que hi havia al damunt de la taula de Quique Cárcel. També el de Rubén Rochina, tot i que les altes pretensions del Rubin Kazan i els desitjos del mateix futbolista (es va decantar pel Llevant) van acabar desactivant aquesta operació. Això sí, a Montilivi s'han hagut d'acabar rascant la butxaca i han pagat traspàs al Barça per poder comptar amb Lozano. Una quantitat fixa d'uns 1,7 milions d'euros, a la qual cal sumar-hi 400.000 euros en variables.

Serà presentat aquesta tarda a l'estadi i és internacional absolut amb Hondures, des del 2011. És més, va disputar Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, anotant tres gols. El Girona, en el comunicat de premsa que va emetre ahir, el definia com «un davanter centre corpulent, amb una bona rematada de cap i al primer toc, que té un bon joc de posició i defineix amb encert».



El Sevilla no deixa sortir Gual

Un dels objectius clars del Girona aquest mercat d'hivern i que també ho va ser a l'estiu és Marc Gual. Cárcel ha insistit al Sevilla pel davanter badaloní, que juga a Segona A amb el filial, però el conjunt andalús no pensa deixar-lo sortir. El Girona hauria arribat a presentar una oferta econòmica amb opció de repesca i un tant per cent d'una futura venda però, de moment, topa amb una negativa total. Format entre els planters del Barça i l'Espanyol, el Sevilla va pagar ara fa un any un milió per ell. En mitja temporada a Segona A amb el Sevilla Atlètic va marcar 14 gols i això va despertar l'interès del Girona. Si no hi ha cap canvi de darrera hora però, Gual no aterrarà a Montilivi.