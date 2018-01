La històrica visita al Camp Nou serà el dissabte 25 de febrer a 3/4 de 9

Un dels desplaçaments més esperats de la temporada, per no dir el que més, per als abonats, socis, aficionats i també els futbolistes i cos tècnic del Girona és la sortida al Camp Nou. Ahir la Lliga va fer oficial l'horari del partit contra el FC Barcelona corresponent a la 25a jornada de Lliga. El dia escollit és el dissabte 25 de febrer i l'horari, 3/4 de 9 del vespre. Un horari complicat per a un desplaçament en massa, sobretot per a les famílies amb mainada, però que de ben segur atraurà un bon grapat de seguidors blanc-i-vermells al Camp Nou. Abans de visitar el Camp Nou però, el Girona ha de rebre diumenge l'Athletic Club (2/4 de 7), visitar el Sevilla diumenge que ve (12.00), i rebre el Leganés divendres dia 16 (21.00).

Serà la primera visita de la història del Girona al Camp Nou. Sí que, tanmateix, el conjunt gironí s'havia enfrontat al primer equip blaugrana en un partit de Copa del Generalísmo al Barça a l'antic camp de Les Corts l'any 1949. El Girona va acceptar jugar a Barcelona a partit únic l'eliminatòria a canvi d'una compensació econòmica que no va transcendir públicament. El partit no va tenir història i els blaugrana van imposar-se amb claredat per 9-0.

Des d'aquell 9-0, algun partit de Copa Catalunya i el duel de la Lliga Mediterrània -que va substituir la Lliga durant el primer any de la Guerra Civil-, Girona i Barça no s'han tornat a veure les cares fins aquesta temporada en el partit de la primera volta a Montilivi. Aquell dia, Pablo Machín va presentar un onze farcit de jugadors poc habituals com Douglas Luiz, Olunga o Aleix Garcia i també va donar minuts a Marlos Moreno i Kayode. En canvi, homes importants com Borja García, Stuani o Granell es van quedar sense jugar. El resultat va ser un clar 0-3 per als d'Ernesto Valverde gràcies a dos autogols d'Aday i Iraizoz i un altre de Luis Suárez que van deixar el Girona sense cap opció de puntuar.

Els empats contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi (2-2) i al Wanda Metropolitano (1-1) i la victòria contra el Reial Madrid (2-1) són tres resultats que conviden a somiar l'afició gironina. Caldrà veure també com arriba el Barça al partit. Els blaugrana vindran de jugar Lliga de Campions i la setmana següent hi haurà jornada intersetmanal.