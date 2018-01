La presentació del Choco Lozano a l'estadi de Montilivi aixeca molta expectació

El nou davanter del Girona, Anthony "Choco" Lozano, ha estat presentat aquesta tarda a l'estadi de Montilivi en un acte que ha despertat una gran expectació i que ha reunit desenes d'aficionats hondurenys, que volíen veure de ben a prop el seu ídol. Lozano, que té 24 anys i arriba després de jugar la primera part de la temporada al Barça B, a Segona, que l'havia fitxat procedent del Tenerife a l'estiu, ha confessat que "vull aprendre al costat de Portu i Stuani". També ha dit que "faig un pas endavant perquè podré jugar a Primera i ho faré en l'equip revelació del campionat". El nou futbolista del Girona també ha agraït el suport dels seguidors hondurenys: "aquí hi ha una de les colonies més importants d'Espanya i sempre és important sentir el suport de la teva gent". També ha detallat que el Girona el seguia des de feia temps, però que a l'estiu no s'havia pogut concretar el fitxatge.

Per la seva banda el director esportiu, Quique Cárcel, no ha descartat que hi pugui haver un últim fitxatge abans de la mitjanit: "Ara mateix, està al cinquanta per cent la possibilitat de fitxar o no. Signarem a un davanter més si creiem que es pot fer l'operació. No depèn de si marxa Kayode o de si es queda", ha explicat, en referència a l'atacant nigerià, que aquest matí no s'ha entrenat amb l'equip. "No tinc la certesa que deixi el Girona al 100%, hem d'esperar", ha dit. Sobre Lozano ha confessat que "Choco Lozano reuneix les condicions del tipus de jugador que busquem" i ha admès que "el preteníem des de feia temps, ens aportarà molt".