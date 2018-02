Cárcel creu que Kayode podrà jugar a l'Amiens però tampoc descarta que torni al Girona

El futur de Larry Kayode és ara mateix a l'aire. Malgrat que tant el City, el seu club d´origen, com el Girona, on fins ara estava cedit, i l´Amiens francès, que el vol per aquesta segona part de la temporada, ho tenen tot acordat, la seva inscripció a la lliga francesa encara no s´ha concretat. Hi ha el dubte de si la paperassa es va presentar dins del marge de temps.

Aquest matí el director esportiu, Quique Cárcel, ha valorat els moviments del mercat d´hivern i ha explicat que "penso que tot acabarà bé i que Kayode, que ens va demanar marxar perquè volia més minuts, podrà jugar a l´Amiens, tot i que tampoc descarto que hagi de tornar si no es pot formalitzar la inscripció". En cas que Kayode no obtingui el vist-i-plau per jugar a França, Cárcel diu que rebran el davanter nigerià "amb els braços oberts i l´intentarem recuperar", tot i que tampoc va descartar que el futbolista volgués buscar un altre club en alguna lliga on encara el mercat estigui obert.

La pilota ara està a mans de la FIFA, que haurà de decidir si accepta els papers i li tramita la fitxa a França o li nega la possibilitat i ha de tornar a Montilivi.

En la seva compareixença Quique Cárcel també ha explicat que cap club va presentar ofertes per jugadors de l'actual plantilla, una possibilitat que tenia amoïnat al director esportiu veient el bon rendiment de l'equip. També ha detallat que havia intentat diverses operacions però que per diversos motius no s´havien pogut concretar.

"Hauria pogut portar quatre jugadors però potser al final si no ve el Choco Lozano, no en ve cap", ha subratllat. El màxim representant de l´àrea esportiva ha quedat satisfet del rendiment de l´equip i de la plantilla, però ha insistit que la salvació, tot i els 28 punts que suma el Girona, "no serà fàcil". Malgrat que finalment només ha arribat el davanter hondureny, i han sortit Marlos, Boulaya i, possiblement, Kayode, Cárcel creu que l´equip no s´ha debilitat.