Girona FC: Un reforç i tres sortides d'hivern

El Girona va tornar ahir al matí als entrenaments amb una doble sessió a Riudarenes i a Montilivi. En cap de les dues hi va ser present Larry Kayode, que va aprofitar les últimes hores de mercat per intentar trobar un nou destí que li garantís més minuts. L'atacant nigerià sap que si vol anar al Mundial ha de jugar. I això, de moment, a Girona, no ho estava fent amb regularitat. Tot just 375 minuts repartits en 12 partits, fins ara. El futbolista va estar negociant fins pràcticament la mitjanit amb l'Amiens francès, i al final va aconseguir cancel·lar la cessió a Girona però s'està pendent de confirmar si va arribar tota la paperassa per obrir-ne una de nova a França. D'aquesta manera el Girona tancava el mercat d'hivern amb una única arribada, la del davanter hondureny Anthony Choco Lozano, i tres baixes, les de Boulaya (cedit al Metz) i Marlos Moreno (Flamengo), i la de Kayode, a darrera hora (Amiens).

La recta final del mercat, pel Girona, va tenir dos noms propis. Un, de conegut, el de Kayode, per si marxava o es quedava. L'altre, no va acabar trascendint, perquè la possibilitat de fer un segon fitxatge es va acabar esvaint al vespre. A primera hora de la tarda, durant la presentació de Lozano, el director esportiu deixava tots els escenaris oberts. Tant el de fer una segona incorporació, com el de la sortida (o no) de Kayode. Unes hores més tard, a quarts de nou, el club confirmava que no es faria cap més operació entrada. I a la mitjanit es donava per fet l'adéu del davanter nigerià en una operació pendent de confirmar avui perque a tres quarts d'una de la matinada el Girona encara no en tenia l'ok oficial de si la inscripcio a França (Amiens) s'havia fet a temps".

En aquesta finestra el Girona, a més, no ha rebut cap cessió del City, i ha perdut dos dels futbolistes que el club anglès li havia prestat a l'estiu. Cárcel va explicar que «hem parlat molt i han sortit molts noms. Però ha de quadrar per tots dos costats». En aquest sentit va afegir que «la nostra idea era buscar futbolistes que reuneixin un perfil com el del Choco Lozano, amb futur, amb fam i ganes de créixer i competir». El màxim responsable esportiu també va detallar que «hem mogut diferents posicions. Des de centrals fins a carrilers, passant per puntes, segons puntes que puguin fer de Portu i Borja... Hem mogut mercat. Al final el que hem vist és quin tipus de jugador pot arribar. Tenim el mercat que tenim. Estem lluitant amb gegants que mouen molts diners. La nostra filosofia és molt clara, buscant un perfil de jugadors que poden donar un pas endavant en la seva carrera o que venen de menys per millorar».



Un migcampista per a l'Espanyol

L'Espanyol, en canvi, sí que va concretar un fitxatge poques hores abans que es tanqués el mercat. El migcampista Carlos La Roca Sánchez acabarà la temporada de blanc-i-blau cedit pel Fiorentina amb una opció de compra. Ve a cobrir la marxa de Javi Fuego cap a Vila-real. Aquesta, i la tramitació de la fitxa de Jairo, un cop superada una lesió, són les úniques operacions que han fet els espanyolistes aquest gener.

Mentrestant la Reial Societat va tancar a una hora de la mitjanit l'arribada de l'exdefensa de l'Espanyol Héctor Moreno, cedit pel Roma. És l'escollit per suplir la sortida d'Iñigo Martínez cap a l'Athletic Club.