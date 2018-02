Cárcel: «Si Kayode ha de tornar el rebrem amb els braços oberts»

El futur de Larry Kayode continua a l´aire i, de moment, es fa complicat saber on acabarà la temporada. Dimecres a mitjanit, quan es va tancar el mercat d´hivern, semblava que estava tot arreglat per cancel·lar la cessió del City al Girona i enviar-lo a l´Amiens francès. Era un desig exprés del futbolista, que havia demanat sortir per gaudir de més minuts i assegurar la seva presència al Mundial. Però un problema burocràtic admès ahir mateix pel mateix president de l´Amiens, Bernard Joannin, ho ha embolicat tot. Segons declarava a l´Equipe, «els documents no es van enviar a temps» per un tema informàtic, i haurà de ser la FIFA qui acabi prenent una decisió: acceptar que Kayode jugui a França, o negar-l´hi la possibilitat, fet que obriria una situació difícil de resoldre: «Si ha de tornar a Girona el rebrem amb els braços oberts i mirarem de recuperar-lo per a l´equip perquè pot ser un jugador molt vàlid», deia ahir Quique Cárcel en una roda de premsa per valorar els resultats del mercat d´hivern.

«Del cas Kayode no en puc parlar gaire perquè encara no està dictaminat al 100% si es va arribar a temps o no. Jo crec que acabarà bé i podrà jugar allà. A dia d´avui està entre l´Amiens i el Girona, però tampoc sé què passarà si la cosa no surt bé», en referència a un possible interès del futbolista per buscar-se un altre destí en una lliga on el mercat encara estigui obert per garantir-se els minuts que no té a Montilivi.

L´Amiens havia d´inscriure dimecres els seus dos últims fitxatges d´hivern, Kayode i Ibrahima Cissé (Fulham), però el problema burocràtic també va afectar aquesta segona operació. Al club francès no hi ha gaire optimisme, tot i que no llancen la tovallola i com confessava el president, han apel·lat a la FIFA. «Ens hauria agradat tenir Larry Kayode a la plantilla. Estàvem d'acord amb el Manchester City. El jugador valia la pena, però hi va haver un problema informàtic i la FIFA no va rebre el contracte a temps. Ens va anar d´un minut! Hem apel·lat a la FIFA i hem de mantenir-nos units. Això mateix li va passar també al Guingamp (un altre club de la Primera francesa) l'any passat en una venda de 10 milions d'euros», relatava Bernard Joannin al ­Courrier picard.

L´equip no s´ha debilitat

El cas Kayode va ocupar una part important de la roda de premsa de Cárcel sobre el tancament del mercat d´hivern, però també hi va haver temps per analitzar d´altres aspectes, com ara si la plantilla s´havia debilitat amb la sortida de tres futbolistes (Boulaya, Marlos i, és d´esperar, Kayode), i l´arribada de només un, el davanter Choco Lozano. El diretor esportiu no creu que el Girona sigui ara més dèbil. Va reflexionar que «fins ara teníem 24 jugadors, un nombre molt elevat, i cada setmana el míster ha hagut de deixar gent sense convocar». Segons ell, «veient que Boulaya no havia tingut cap participació, igual com Marlos, i que necessitàvem alguna cosa més en atac, i ha arribat Choco Lozano, penso que ara s´obren situacions com que el míster es pugui plantejar jugar amb dos puntes».

El director esportiu també va detallar que «fins ara hi ha jugadors amb molts minuts però també n´hi ha d´altres amb poca participació que poden crèixer i fer un pas endavant». En aquest sentit va afegir que «no per portar moltes cares noves tens més arguments» i va reiterar que no era partidari de «fitxar per fitxar». «Teníem una idea clara de firmar jugadors per crear futur, ara no volia un futbolista cedit per sis mesos», va afegir. Cárcel va admetre que tenia jugadors «tancats» i que se li havien escapat bàsicament perquè els seus clubs d´origen no els havien deixat marxar.

Preguntat si els 28 punts que suma el Girona, que li permeten tenir molt ben encarrilada la permanència a Primera, han fet que no fos tan urgent reforçar-se, Cárcel va dir que «a vegades la desesperació provoca que s´hagin de canviar dinàmiques» i va recordar que «hauria pogut fitxar quatre jugadors». «Estic satisfet per com funciona l´equip i s´entrena. M´hauria agradat avançar feina de futur però no ha pogut ser. Potser amb 5, 8 o 10 punts menys m´hauria tornat més boig», va afegir.

Quique Cárcel també va detallar que Pablo Machín ha estat al cas de totes les negociacions per reforçar la plantilla. «Els entrenadors sempre volen el màxim. Ho hem parlat molt i ell sap que ho he intentat. Fins i tot hi ha hagut cops que ell m´ha dit davant d´un nom determinat que no tindria participació. En Pablo ha tingut molt sentit comú, no m´ha estat desesperant perquè fes alguna cosa», va subratllar.

En la compareixença, Cárcel també va parlar de Zeca, el carriler del Santos que es va acabar descartant perquè el Girona va considerar que no estava lliure i no volia córrer riscos. «Si fos lliure o nosaltres sentíssim que ho estava, ara estaria aquí. No ens hem volgut arriscar en l´àmbit legal. Ho vam intentar, fins i tot vam parlar amb el Santos... però no es va poder concretar», va explicar.

Cárcel sí que detecta que el projecte del Girona és cada vegada més respectat i reconegut pels futbolistes. Tot i això, en alguns casos, la bona trajectòria de l´equip i el rendiment que donen els jugadors amb més presència també ha estat un fre per a determinades operacions pel risc de venir al club i no tenir oportunitats.