El Girona intentarà posar a fi a la ratxa de 10 jornades d'imbatibilitat de l'Athletic

L'adeu d'Ernesto Valverde a la banqueta de San Mamés l'estiu passat no va ser traumàtic, però sí que va obrir una nova etapa al club basc. El Txingurri deixava l'Athletic amb una Supercopa d'Espanya, una final de Copa del Rei al seu palmarès i sobretot la sensació d'haver recuperat l'etiqueta d'equip gran de la Lliga. Valverde passava el testimoni a un altre exjugador del club, com José Ángel Ziganda, fins aleshores entrenador del Bilbao Athletic.

El Cuco va veure com la pretemporada començava amb dubtes sobre la seva capacitat per fer-se càrrec del primer equip. El navarrès però, de seguida els va esvair amb un inici de campanya prometedor. Tanmateix, el fet de disputar tres competicions (Lliga, Copa i Lliga Europa) ha anat desgastant la plantilla i alguns mals resultats, sobretot a Europa contra rivals pràcticament desconeguts, van deixar Ziganda en una situació compromesa. Sense fer un joc brillant ni atractiu, el tècnic navarrès ha pogut redreçar la situació gràcies a una ratxa de deu jornades sense conèixer la derrota a la Lliga que li ha permès anar fugint de la zona perillosa de la taula. O el que és el mateix, l'Athletic no perd a la Lliga des del passat 19 de novembre, en què va caure a Balaídos contra el Celta (3-1).

Malgrat tractar-se d'un bon nombre de jornades d'imbatibilitat, la ratxa no els ha permès impulsar-se a la taula, ja que d'aquestes 10 jornades, només han aconseguit sumar tres victòries. La resta han estat 7 empats. Tot va començar amb una igualada a San Mamés contra el Vila-real (1-1). En seguiria una altra a Riazor (2-2) i una de de prestigi contra el Madrid (0-0). Una sèrie de 10 punts de 12 possibles (triomfs contra Llevant, Betis i Alabès i empat amb R. Societat) semblava disparar l'Athletic però en les tres darreres jornades s'ha tornat a frenar. Els de Ziganda s'han tornat a abonar a l'empat amb tres de consecutius, contra Espanyol (1-1), Getafe (2-2) i Eibar (1-1). Així, el Girona té el repte diumenge de posar fi a la ratxa a Montilivi, estadi que els bascos trepitjaran per primer cop.

Tot i no perdre a la lliga des de fa molt de temps i estar classificats per als 32ns de final de la Lliga Europa, on els espera l'Spartak de Moscou, l'afició de l'Athletic no acaba d'estar del tot satisfeta. L'eliminació a la Copa del Rei a mans del Formentera, amb derrota a l'últim segon a San Mamés va coure, i molt. Els bascos havien empatat a un a les illes i confiaven que el resultat els valgués la classificació. Tot i això, van jugar desganats la tornada a San Mamés i el Formentera els va deixar glaçats en l'afegit (0-1). Aquella derrota és l'única des del 19 de novembre. A Europa, tres triomfs seguits (Östersund, Hertha Berlín i Zorya) els van classificar per la a següent ronda.