El Girona no va rebre ofertes ni interès per cap jugador del primer equip

El Girona no va rebre ofertes ni interès per cap jugador del primer equip

Quique Cárcel va confessar ahir que el bon rendiment dels jugadors del Girona en l´any del debut a Primera li havia provocat «incertesa» per si durant el mercat d´hivern venia algun club disposat a pagar clàusules o presentar ofertes pels més destacats. «Aquesta era una de les coses que m´inquietava. El rendiment era per pensar que podia passar qualsevol cosa. Aquest hivern han passat coses, s´han pagat clàusules, i això et pot tocar a tu en qualsevol moment», va dir.

Segons el seu criteri «els jugadors del Girona ja estan dins del mercat, en un mercat més elevat que quan va començar la temporada, però no he rebut cap proposta de cap club».