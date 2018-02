Yeray avisa que lligaran en curt Borja i Portu

El defensa de l'Ahtletic Club Yeray Álvarez, està convençut que diumenge a Girona, el seu equip sumarà els tres punts. «Veiem que entrar a Europa és a prop. Cada setmana parlem que necessitem la victòria per ficar-nos a dalt i estic confiat que aquesta setmana guanyarem i ens hi situarem», assegurava ahir el basc. El de Barakaldo va explicar que han estudiat bé el Girona. És un equip que juga amb cinc defenses: tres centrals i un carriler, amb un punta fix, que serà Stuani, i dues mitges puntes que ens poden fer mal». En aquest sentit, Yeray revelava que Ziganda els havia advertit de no deixar rebre Portu i Borja García. «Per als centrals, hem parlat que aquestes dues referències darrere del davanter hem de tenir-les ben agafades i que no rebin la pilota». En aquest sentit, ha augurat que el de Montilivi «serà un partit on els tres punts seran molt competits». I, malgrat les característiques del rival, no creu que l'Athletic Club hagi de modificar el seu estil.

D'altra banda i un cop tancat el mercat d'hivern, Yaray va assegurar que mai ha pensat a deixar el club i que els minuts de què pugui disposar d'aquí a final de temporada –un cop ha arribat a la fase final de la seva recuperació després del càncer que va patir– se'ls guanyarà a pols i sense necessitat de sortir cedit a cap altre club. «Sempre he volgut continuar aquí, crec que no necessito sortir enlloc per agafar minuts, els que tingui els agafaré en aquest club. Aquí seguiré». Yeray va comentar que ja sabia que després del càncer tindria una recuperació llarga. «Em vaig trobant millor i estic en aquest final del procés. Els partits arribaran, si no és ara serà d'aquí a una setmana o d'un mes». Yeray no ha debutat i només ha entrat a dues convocatòries aquest curs.