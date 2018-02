A una jornada puntuant d'igualar la millor ratxa d'imbatibilitat a la Primera Divisió

Decidit com ho està el Girona de fer-la grossa setmana rere setmana, és impensable no imaginar que, per demà, l'equip l'únic que té al cap és guanyar l'Athletic. A tot estirar, per si la cosa es torcés, Machín i els seus tampoc veurien amb mals ulls esgarrapar un empat. Sumar i fer així una altra passa cap a la desitjada permanència, que cada cop és més a prop tot i que encara queda feina per fer. Si amb els de Ziganda no es perd, a banda de seguir engreixant el caseller, el que aconseguiran també els gironins és ampliar fins a quatre les jornades de Lliga consecutives que porten sense conèixer la derrota. Una dada que té rellevància, sobretot perquè es tracta de fer-ho a la Primera Divisió i perquè fins ara l'equip només ha estat capaç de fer-ho una vegada a la màxima categoria.

Per tant, si demà es guanya o s'empata, s'igualarà aquesta dinàmica i s'estarà a un partit de poder-la superar. De moment, els blanc-i-vermells ja fa tres partits que no perden, que ja és molt tenint en compte el calendari, amb més partits a fora que no pas a casa. Després d'encetar el 2018 amb una derrota a Mestalla (2-1), el Girona ha estat capaç de guanyar el Las Palmas (6-0) i d'empatar els camps de l'Atlètic de Madrid (1-1) i Màlaga (0-0). En total, 5 punts de 9 possibles, i l'oportunitat d'allargar una setmana més aquesta ratxa d'imbatibilitat. Si ho fan, es podria calcar la inèrcia de fa unes setmanes. La millor fins ara. En aquella ocasió, entre les jornades 10 i 13 del campionat -ambdues incloses-, es van esgarrapar 8 punts de 12 possibles sense perdre. Tot, gràcies a les victòries contra el Reial Madrid i Llevant, i els empats amb la Reial Societat i el Betis. Els bons resultats, però, es tallarien de socarrel amb el dolorós 2-3 amb l'Alabès.