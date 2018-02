«L'Athletic és un equip molt competitiu que sempre té opcions de guanyar»

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, ha assegurat a la roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Athletic de Bilbao a Montilivi (18:30 h.) que el conjunt basc "és un equip molt competitiu" i que "més que valorar el tema tàctic del rival el que ens ha de preocupar és la qualitat dels seus futbolistes i el seu estat anímic". Tot i que Planas no ha entrenat, el sorià ha assegurat que té tots els jugadors disponibles inclòs l'únic fitxatge del mercat d'hivern, el Choco Lozano, del qual ha dit que "tenim la possibilitat de cobrir amb ell tant la posició de davanter centre com la de mitja punta". "L'Athletic és el primer equip que ens va guanyar a Primera, si cal, un alicient més per motivar-nos per demà", ha dit Machín que, sobre el tema Kayode, ha recalcat que "és una situació estranya però s'està treballant per solucionar-se i el més normal és que jugui a l'Amiens".