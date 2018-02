Ziganda confessa que «m'agrada molt veure jugar el Girona»

Diuen els números que l'Athletic Club fa deu jornades que no perd. Una ratxa que molts ja voldrien, encara que no deixa del tot convençut el seu entrenador, José Ángel Ziganda. Admetia ahir, entre d'altres coses, que canviaria les tres victòries i set empates que enllacen els seus «per alguna derrota i més victòries», a part d'admetre que l'altre dia, amb l'Eibar, l'equip no va estar gens fi. És per això que demà els seus jugadors tenen una nova oportunitat per «capgirar» la darrera actuació. Ara bé, al davant els espera un «gran rival» com ho és el Girona, un conjunt que ahir es va emportar un munt d'elogis per part del tècnic de Larrainzar.

Va dir força coses dels blanc-i-vermells, però una que ho resumia tot. «M'agrada molt veure'ls jugar». En va desgranar els motius, explicant per què considera que el Girona s'ha «adaptat molt bé» a la Primera Divisió. «Tot i que acaba de pujar, ha demostrat que pot jugar molt bé. Ja ho van demostrar a San Mamés. És un equip que està molt habituat al seu sistema i que sap a què juga, tant a fora com al seu camp. L'adaptació a la categoria ha estat perfecta i també és la novetat», va dir. Per a Ziganda, si els de Machín funcionen tan bé és perquè «han estat tres o quatre anys jugant de la mateixa manera», a banda de repetir que «tenen tots els mecanismes molt interioritzats i han aconseguit una sincronització que està donant els seus fruits. Les claus han estat la continuïtat del tècnic, el sistema i una maquinària que està molt ben engreixada».



Andoni López, la gran novetat

No serà fins avui que l'Athletic farà pública la llista de jugadors convocats que viatjaran a Girona, però qui té molts números de ser-hi és el jove Andoni López. Fins i tot, el lateral té opcions de jugar d'inici, el que seria tota una sorpresa. «Sí, té possibilitats d'anar convocat», va limitar-se a dir ahir Ziganda. Així mateix, amb el lesionat Balenziaga busca una alternativa a Saborit, el que podria permetre a López, de 21 anys, sortir a l'onze que salti a Montilivi.