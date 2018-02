ATHLETIC CLUB: UN HISTÒRIC QUE ARRIBA A MONTILIVI

omés hi ha tres clubs en tota la història del futbol espanyol que poden presumir pel fet d'haver jugat sempre a la màxima categoria. Juntament amb el Barça i el Reial Madrid, els bilbaïns no han fallat cap temporada a l'elit, per la qual cosa avui serà un privilegi poder-los veure a Girona. L'equip basc està format per jugadors de la zona, la majoria d'ells nascuts i crescuts futbolísticament a les instal·lacions de Lezama. Futbolistes que s'han format amb l'estil implantat per l'equip basc, la majoria d'ells han arribat al primer equip procedents del mateix futbol base, fet que encara dona mes mèrit al llarg historial que té l'Athletic Club.



Dos equips igualats. L'equip de Ziganda porta deu partits consecutius sense conèixer la derrota, acumulant set empats i tres victòries. Quan un conjunt duu tantes jornades seguides sumant vol dir que competeix bé cada setmana. A la taula classificatòria es troba per sota del Girona però només per un sol punt de diferència. Els resultats dels dos equips són molt similars tot i que els de Bilbao han aconseguit una victòria menys però més empats. L'estil de joc que mostren els dos és molt similar, amb sistemes diferents tant en la línia defensiva com a la zona de creació, basen el seu joc en la pressió per condicionar al seu adversari i en el bon tracte amb la pilota. Són ordenats defensivament, molt sacrificats en les tasques col·lectives i acostumats a lluitar i competir fins al final. Les dades són molt significatives: els bascos han sofert 6 derrotes, totes per la mínima a excepció del matx disputat a Balaídos contra el Celta on va caure per dos gols de diferència. Els gironins porten 7 derrotes; a excepció de l'enfrontament del camp de l'Eibar i del partit de Montilivi contra el Barça, han competit sempre fins al final.



Íñigo Martínez per Aymeric Laporte. A Bilbao han tingut uns dies força moguts. La sortida del seu central Ameryc Laporte cap al Manchester City l'han compensada amb el fitxatge del central de la Reial Societat Iñigo Martínez. Sens dubte, per a l'Athletic la baixa de Laporte és important, ja que el defensa aportava bon criteri a la sortida de pilota i alhora era un jugador molt segur a la seva posició. Amb l'arribada de l'ex de la Reial Societat l'equip de Ziganda intentarà compensar les carències a l'eix de la defensa. Tot fa pensar que avui podrem veure el nou fitxatge al costat d'Unai Nuñez. L'intercanvi de jugadors ha suposat una bona jugada en l'aspecte econòmic per als bascos, ara caldrà veure si esportivament també serà així. Amb la novetat d'Iñigo Martinez com a central, el més normal és que els laterals siguin per Iñigo Lekue a la dreta i Enric Saborit a l'esquerra. Sota pals continuarà Iago Herrerín. El porter s'està consolidant com a titular i amb bones actuacions demostrant que té qualitat per jugar, fins ara ha estat a l'ombra de Kepa Arrizabalaga, que està a la recta final de la recuperació d'una lesió. Defensivament l'Athletic serà un equip compacte sobretot si la línia de quatre té l'ajuda de la parella que forma el doble pivot. El més normal és que siguin Ander Iturraspe i Mikel Rico. Els dos jugadors porten molts partits jugant junts, es compenetren molt bé a la zona de creació i han estat els titulars en les últimes alineacions.



Les bandes i Aduriz. Els homes de Pablo Machín hauran de realitzar un bon treball defensiu a les bandes. Els carrilers gironins necessitaran les ajudes dels seus companys que juguen per dintre i les cobertures dels centrals de cada costat. L'aportació ofensiva dels laterals visitants serà constant, sobretot a la banda dreta, on Lekue i Iñaki Williams es compenetren molt bé i poden crear molt perill. A la banda esquerra jugarà Markel Susaeta, futbolista de qualitat tècnica però de menys recorregut, en aquesta zona la baixa per lesió d'Iker Muniain ha perjudicat l'Athletic ja que sense un dels jugadors de més qualitat individual ha perdut opcions d'atac. Caldrà controlar les desmarcades a l'espai de Williams. Es tracta d'un jugador ràpid i hàbil quan té possibilitats de sortir al contracop. L'extrem ha anotat quatre gols a la Lliga però ha assistit cinc vegades els seus companys perquè poguessin marcar. Les seves centrades són perilloses i poden ser aprofitades tant per les arribades de Raul Garcia des de segona línia com pel davanter Aritz Aduriz. Amb vuit gols el veterà futbolista continua com a màxim anotador del seu equip, és un rematador que domina el joc aeri a la perfecció, sincronitza molt bé els moviments i és molt precís en l'execució, controla la rematada a un sol contacte tant en estàtic com en moviment i dins l'àrea adversària sempre busca la posició adequada per poder entrar en contacte amb la pilota. Sense cap dubte la parella Willimas-Aduriz és la base de l'atac.



Toca mantenir el nivell. Montilivi encara té el record de la golejada del dia de Las Palmas (6-0). Després de la victòria contra els canaris l'equip ha aconseguit dos valuosos empats fora de casa. Avui la visita de l'equip de Ziganda tornarà a posar a prova els jugadors de Pablo Machín. Es tracta d'un partit exigent. Tot i que en el duel d'anada jugat a San Mamés el Girona va saber competir i en algunes fases del joc també va crear problemes al seu rival, aquell dia l'Athletic va mostrar-se superior. Avui tornarà a ser molt import l'aparició dels jugadors d'atac, la connexió entre els futbolistes que juguen per dintre és necessària, defensivament entre Pere Pons i els tres centrals hauran de controlar Raúl García i Aduriz però per atacar caldrà que Àlex Granell, Borja Garcia i Portu puguin aparèixer. Per atacar pot costar crear ocasions i arribades per banda però tornarà a ser important tornar a trobar a un Cristhian Stuani inspirat de cara a gol.