El Girona ja mira el descens amb prismàtics

El Girona va per feina. Li va això de la Primera Divisió. Li agrada tant, que ha decidit quedar-s'hi, com a mínim, una temporada més. És per això que no vol perdre el temps. La permanència s'ha de lligar ja, i aquesta és la consigna que ha calat al vestidor. Avui hi havia l'oportunitat d'obrir encara més forat amb el descens i l'equip l'ha aprofitat. Sota la pluja s'ha desfet de l'Athletic gràcies a dos gols d'Stuani. I el pou, que ja queda a 14 punts.

Ha començat el partit de la millor manera possible per als interessos del Girona, que s'ha trobat sense pràcticament buscar-ho amb un penal a favor. L'ha comès, de manera innocent, el debutant Andoni López, que ha agafat Maffeo dins l'àrea fins fer-lo caure. L'àrbitre no ho ha dubtat gaire i ha assenyalat el punt fatídic. Era el minut 6 quan Stuani, amb molta sang freda, ha colat la pilota per sota de la precipitada estirada de Iago Herrerín. Gol, el marcador que es posava de cares i encara un munt de minuts per davant.

L'1-0 ha estabornit l'Athletic, que es presentava a Montilivi decidit a sorprendre al seu rival variant el seu sistema i apostant per tres centrals. Dos d'ells han estat notícia. Un, Yeray, perquè tornava a jugar després de superar un càncer. I l'altre, Íñigo Martínez, per tot el rebombori que ha originat el seu flamant fitxatge pel conjunt basc. Estava més intens l'equip de Machín; mossegava, pressionava i no deixava pensar el seu rival, que perdia molt fàcilment la pilota. En atac, tampoc ha ofert massa. Només un xut perillos de Williams, al 12, que ha sortit pel damunt del travesser.

El Girona, ben col·locat al darrere i tampoc massa més a nivell ofensiu. Molta pilota penjada i algun contracop, com el que ha conduït Portu al 25, que ha acabat amb el murcià ennuegant-se amb la pilota tot i tenir a més d'un company desmarcat.

Han anat despertant els de Ziganda. De mica en mica, estirant les seves línies i buscant les bandes. Sense gaire èxit, perquè totes les pilotades per Williams acabaven a les mans de Bounou. Per si les mosques, els gironins han tallat en sec qualsevol reacció activant el seu públic amb una gran ocasió protagonitzada per Maffeo. El català ha engaltat una fuetada que ha acabat picant a la creueta.

Ara bé, tot i el munt d'imprecisions en la sortida de la pilota, l'Athletic també ha dit la seva abans del descans. Aquest cop sí, Beñat ha connectat a la perfecció amb Iñaki Williams, que ha entrat com una bala a l'àrea. El seu remat, creuat i buscant el pal llarg, no ha entrat per ben poc. No ha estat l'última dels visitants, que s'han estirat. N'han tingut una més. En la sortida d'un córner, Íñigo Martínez ha provat una rematrada acrobàtica que ha acabat a la fusta.

Només començar el segon acte, Maffeo ha vist la cinquena targeta groga, el que suposa que es perdrà la visita d'aquest diumenge vinent al camp del Sevilla. Després, un ensurt. El malentès dels centrals amb Bounou ha deixat el porter quasi fora de l'àrea amb la pilota als peus i la pressió ferotge dels davanters. Esglai a Montilivi, encara que l'acció ha acabat sense cap conseqüència.

Era evident que l'Athletic havia donat un pas endavant. Es sentia més còmode al damunt del terreny de joc i si el Girona volia fer-se de nou amb la batuta, necessitava una acció que tornés a enganxar l'afició i posés la por al cos al rival. Ha arribat al 54. Com no, a pilota aturada. L'estratègia ha tornat a funcionar i el 2-0 ha estat a punt de pujar a l'electrònic. De nou, el travesser ho ha evitat. Ha estat Stuani el rematador. El rebuig l'ha caçat Ramalho, que tampoc ha trobat porteria per ben poc.

No li agradava el que veia Ziganda i per això ha decidit posar tota la carn a la graella amb un doble canvi: han entrat Aduriz i Susaeta a la gespa, recuperant el seu 4-4-2 habitual. No hi ha hagut temps per veure si la petita revolució del tècnic visitant li servia d'alguna cosa al seu equip, perquè el Girona ha fet el segon. Portu ha encarat Andoni López, li ha guanyat el duel i s'ha tret de la màniga una potent centrada al cor de l'àrea que ha connectat Stuani al fons de la xarxa.

Ara la qüestió era defensar-se, deixar passar els minuts i intentar matar el partit en un contracop. Així ho han entès els gironins, que no han deixat l'Athletic reaccionar, tot i que els visitants s'han llançat a la desesperada a buscar un gol que els donés certes esperances. Més que el 2-1, ha estat més a prop d'arribar el 3-0 en un servei de falta directe d'Àlex Granell que ha rebutjat Iago Herrerín com ha pogut.

Després, Machín ha activat la roda de canvis. Olunga, Timor i Alex García han anat entrant al camp, esgarrapant uns segons i deixant el 'Choco' Lozano a la banqueta. Ja no hi ha hagut temps per a més. El partit ha acabat morint, amb un valuós 2-0 al marcador.

Fitxa tècnica



Girona: Bounou, Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Pere Pons, Granell, Borja García (Timor, min. 83), Portu (Aleix Garcia, min. 89) i Stuani (Olunga, min. 80).

Athletic: Herrerín, Lekue, Unai Núñez (Aduriz, min. 61), Yeray, Íñigo Martínez, Andoni López, Mikel Rico, Iturraspe, Beñat (Susaeta, min. 61), Williams i Raúl Garcia.

Gols: 1-0, Stuani, de penal (min. 6). 2-0, Stuani (min. 64).

Àrbitre: Munuera Montero (comitè andalús). Ha amonestat Maffeo (Girona); Unai Núñez (Athletic).

Estadi: Montilivi, 9.602 espectadors a les graderies.