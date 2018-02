«Hem de valorar la bona feina que vam fer al juny al mercat»

Al·licients no en falten per veure i viure el partit d'aquesta tarda a Montilivi. Pablo Machín, a la roda de premsa prèvia al matx contra l'Athletic de Bilbao, deia que el fet que el conjunt basc fos el primer equip a guanyar el Girona a Primera «és un fet que va bé recordar perquè ens donarà un plus extra de motivació». La victòria escandalosa en l'últim partit a casa contra el Las Palmas (6-0) és un altre reclam per ser a l'estadi i, també, poder veure el possible debut de l'únic fitxatge que ha fet el club aquest mercat d'hivern, el Choco Lozano.

Del davanter hondureny, el qual està disponible per tenir els seus primers minuts, Machín va recalcar que «és un jugador que, dins la seva juventut, té força experiència jugant a Espanya» i que «tenim la possibilitat d'ocupar dues posicions amb ell, la de davanter centre i la de mitja punta, actuant amb la seva velocitat des de la segona línia de l'atac». Lozano ha estat l'únic en arribar en aquesta finestra del mercat, on l'equip ha lamentat tres baixes. Boulaya i Marlos ja són fora i la incògnita és veure que passa amb el futur, molt incert, del nigerià Kayode. «És una situació estranya. Em sap greu que al final el més perjudicat sigui el futbolista, que s'ha comportat molt bé amb nosaltres aquests mesos», va dir Machín, afegint que «el jugador ens va demanar marxar per tenir minuts i mantenir opcions d'anar al Mundial, crec que el més normal és que s'incorpori a l'Amiens».

Va valorar el sorià les altes i baixes que ha tingut el Girona aquest gener, defensant que «el que més hem de valorar és que al juny vam fer molt bona feina i no he, patit per recuperar al nadal». No obstant, va destacar que «si ens ho mirem de prop, és cert que han marxat tres jugadors i n'ha arribat un, que altres equips han portat jugadors de més renom o que s'han reforat més, però el Girona és expert a fer canviar opinions».



El partit d'avui

Un nou campió de lliga visita avui l'estadi de Montilivi. L'Athletic de Bilbao, que acumula deu partits sense perdre, posarà a prova un Girona que sortirà «a guanyar» i en una «posició tranquil·la per poder desenvolupar el millor joc possible». Pablo Machín va subratllar que «el fet de no tenir un condicionant a la classificació» fa que «puguem intentar fer el nostre millor futbol amb l'únic objectiu d'aconseguir la victòria».

Els darrers resultats postitius han contribuït a la còmoda situació en l'aspecte classificatori que viu l'equip, per la qual cosa, tal i com assegurava l'entrenador, el pot alliberar de pressions. Respecte al rival, l'Athletic, el sorià va avisar que «més que el poder tàctic del rival el que em preocupa són els seus jugadors i el seu estat anímic. És un equip molt competitiu i en tots els partits té les seves opcions per acabar guanyant».