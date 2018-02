Machín: «Hem de tocar de peus a terra i valorar aquesta gran victòria»

Pablo Machín, òbviament satisfet pel resultat contra l'Athletic, ha assegurat que tot i la bona situació de l'equip a la classificació és moment de "tocar de peus a terra" i "valorar molt la victòria davant un rival com el Bilbao".

El sorià s'ha mostrat molt orgullós que un equip amb la història com l'Athletic "canviï el seu sistema per jugar contra nosaltres. Estem fent un equip i un joc per merèixer seguir a Primera Divisió".

"Hem anat a pel partit sabent com contrarestar el rival. Ha arribat l'acció del penal, hem dominat bé els temps del partit i quan han canviat el seu dibuix habitual ràpidament ha arribat el segon gol, un golàs", ha destacat el tècnic sobre el partit. "Hem estat molt sòlids. Per exemple, Aduriz i Raúl Garcia no han guanyat tantes jugades com acostumen a guanyar. Crec que som justos guanyadors", ha recalcat.

Respecte la il·lusió que es genera al veure l'equip tant a prop d'Europa, Machín ha deixat clar que "és innegable que existeix aquesta il·lusió, animo a la gent que ho faci, però sóc molt pesat i l'objectiu és la permanència".