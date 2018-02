Una victòria per fer un salt pràcticament definitiu

L'escenari és bo. Boníssim, més ben dit. Acaba de començar el febrer i el Girona és a una victòria de deixar la permanència molt ben encarrilada. Queda Lliga per davant i de coses en poden passar un munt; sobretot en això del futbol, on res està escrit i on la lògica no hi sol tenir cabuda. Però veient la inèrcia dels de Machín, sumat al rendiment dels equips de la part baixa i als últims resultats, el got es veu més ple que no pas buit. I més optimista que serà la perspectiva si avui Montilivi canta victòria. La cita, aquesta tarda (18.30 hores/beIn Sports) contra tot un històric del futbol estatal com és l'Athletic Club. Un rival que enllaça deu jornades consecutives sense perdre, però que tot i aquesta ratxa continua per sota dels gironins a la classificació. Una pedra de toc, sí; però també una excel·lent oportunitat per obrir encara més forat amb la part baixa. Guanyant, el Girona s'enfilaria fins als 31 punts, superant la barrera de la trentena, que ja és alguna cosa. A més, aprofitaria la relliscada del Deportivo de la Corunya, cosa que deixaria el tercer lloc per la cua a 14 punts. Un món. Per acabar-ho d'arrodonir, Europa es tornaria a acostar. El Sevilla, sisè classificat, queia ahir estrepitosament al camp de l'Eibar (5-1), i es va quedar amb 33 punts. S'hi posarien a dos els de Machín si avui guanyen i a quatre si salven un empat.

Ara bé, primer cal jugar. Al davant, un Athletic que es presenta sense els lesionats Oscar de Marcos, Mikel Balenziaga i Iker Munian, però que arriba a Montilivi amb la presència d'Íñigo Martínez, el flamant i polèmic fitxatge. El central té molts números de ser avui titular al costat d'Unai Núñez. Fa deu partits que l'equip de Ziganda no perd; això sí, encadena tres empats consecutius i el darrer, a casa amb l'Eibar, no va deixar massa satisfet el tècnic, que visita Girona amb ganes de «fer una volta» a la imatge i també al resultat.

Tornen els de Machín al seu estadi, després de dos desplaçaments consecutius, i ho fan amb una bona dinàmica de resultats. Són tres les jornades sense conèixer la derrota (5 punts de 9 possibles) i l'oportunitat d'enllaçar-ne quatre si avui no es perd, igualant així la seva millor marca a la Primera Divisió. Per intentar-ho, l'equip té tothom disponible per primer cop en tota la temporada. Només Planas, que ahir no es va exercitar, és dubte tot i que el defensa té molts números de quedar-se fora de la convocatòria. Qui hi podria entrar és el Choco Lozano, l'únic fitxatge del Girona en aquest mercat d'hivern. No serà titular, ni de bon tros, però podria esperar la seva oportunitat des de la banqueta i fins i tot, depenent de com vagi la cosa, tenir els seus primers minuts amb la blanc-i-vermella.

Una de les incògnites que amaga Machín és saber què farà amb Juanpe. El canari es va perdre la visita a Màlaga per sanció; torna a estar disponible, però amb Muniesa i Bernardo incotables, sembla difícil que assegui un Ramalho que està signant bones actuacions darrerament i que, a més, tindrà l'oportunitat d'enfrontar-se al club que el va formar. Tampoc queda masa clar qui jugarà als carrils, sobretot tenint en compte que Mojica i Maffeo estan a una targeta de la suspensió i del perill per banda d'homes com Iñaki Williams. La resta, els de sempre. Si no hi a novetats, Pere Pons i Granell tornaran a anar de la mà al mig del camp, amb Borja García portant la batuta i deixant, com a homes més ofensius, l'incombustible Portu i el pitxitxi Stuani.

A part de Mojica i Maffeo, dos jugadors més estan apercebuts. Es tracta dels migcampistes Timor i Douglas Luiz. Tots dos, aparentment, començaran el partit d'avui a la banqueta.