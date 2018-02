Girona aixeca la mirada cap a Europa

Segurament no va ser el partit més vistós ni tampoc el millor del Girona de la temporada però sí que l'equip va ser capaç de derrotar l'Athletic Club sense pràcticament patir. Un ensurt i mig va ser el pobre bagatge ofensiu d'un Athletic desconegut i desordenat que mai va trobar el seu lloc sobre el terreny de joc. L'espessor dels bascos sumada a l'efectivitat d'un Stuani en estat de gràcia va desembocar en el 2-0 final i Montilivi fent l'onada. Un resultat que impulsa el Girona encara més enlaire a la classificació i que el situa, 9è amb 31 punts, a tocar de les posicions de la Lliga Europa. L'objectiu, sentint els assenyats discursos dels futbolistes i de Pablo Machín al final del partit, continua sent estacar la permanència al més aviat possible, però hom no pot obviar que la classificació diu que les places europees són a només dos punts (33 punts). És més, si la setena posició, com ha passat habitualment les darreres temporades, acaba donant accés també a disputar la Lliga Europa, la distància és només d'un punt (la marca l'Eibar amb 32 punts). Tot plegat fa que en el partit de diumenge al Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (12:00) hi hagi en joc la sisena plaça ja que els andalusos són actualment els que amb 33 punts ocupen aquest lloc. En cas de triomf gironí, i depenent dels resultats de l'Eibar i el Celta, el Girona podria acabar la jornada entre els sis primers.

Els 14 punts respecte del Deportivo de la Corunya són també la distància més àmplia respecte el descens que l'equip ha tingut mai aquesta temporada. El triomf d'ahir, combinat amb la derrota dels gallecs divendres a Anoeta, permet eixamplar el coixí d'11 a 14 punts. A més a més, el fet que avui s'enfrontin entre si Las Palmas i Màlaga farà que el Girona els tregui punts almenys a un dels dos, sinó a tots dos.



Maffeo, baixa a Sevilla

El lateral barceloní cedit pel Manchester City va veure la cinquena targeta groga de la temporada i no podrà jugar diumenge al camp del Sevilla per sanció. El seu lloc a l'onze l'ocuparà Aday, ahir a la banqueta. Timor, Douglas Luiz i Mojica continuen amb 4 grogues.