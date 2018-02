Stuani marca el camí

Que derrotar, pràcticament sense patir, tot un Athletic Club pugui entrar dins la normalitat diu molt del que està fent aquesta temporada el Girona. L'objectiu de la permanència és cada vegada més a prop després que ahir l'equip superés el conjunt basc gràcies a dos gols, un a cada part, de, qui si no, Cristhian Stuani. Les dues dianes de l'uruguaià, de penal i de cap, van tombar un desubicat Athletic que, tot i un parell d'ensurts, mai va fer la sensació de poder guanyar el partit. Els tres punts suposen un pas de gegant cap a la salvació i fan que els gironins, més madurs que mai, vegin els llocs de descens amb llargavistes (14 punts).

Després de dos empats consecutius i positius als camp de l'Atlètic de Madrid i el Màlaga, l'equip tenia l'oportunitat de fer-los encara més bons amb un triomf davant l'Athletic Club. L'històric club basc arribava a Montilivi sense conèixer la derrota en les últimes deu jornades i amb la intenció de conquerir l'estadi gironí en la seva primera visita de la història. Ho feia, a més a més, amb els al·licients de veure a l'estadi el seu darrer fitxatge, Íñigo Martínez, per qui han pagat 32 milions a la Reial Societat, i Yeray Álvarez, que reapareixia després de superar un càncer. Conscient que al Girona, els rivals -tret del Las Palmas- que li plantegen el mateix sistema solen generar-li problemes, Ziganda va sortir d'entrada amb cinc defenses, sacrificant a la banqueta el seu màxim golejador Aduriz. El tècnic visitant va donar l'alternativa al jove del Bilbao Athletic Andoni López al carril esquerre i, al minut 5 de partit, el debutant va cometre un clar penal sobre Maffeo, agafant-lo perquè no rematés una deixada de Portu. Stuani no va perdonar i va superar Herrerín per baix amb un xut.

No podien començar més bé les coses per als interessos d'un Girona totalment reconeixible que havia sortit a fer mal de seguida. La intensitat dels de Machín era màxima malgrat la pluja i el fred que semblava que, almenys als primers minuts, sí que, curiosament semblava estar afectant els bascos. El gol va fer mal a un Athletic que, tanmateix, ben aviat va aconseguir el control de la pilota. Els bascos tenien la possessió i, de la mà de Beñat, buscaven connectar amb Raúl García i Williams. Aquest darrer va intentar-ho amb un xut llunyà però ben col·locat que va sortir fregant el travesser a la porteria de Bounou. El Girona, de la seva banda, ho tenia clar. Esperava l'Athletic i intentava agafar l'esquena dels seus centrals amb Portu tallant pel mig. Ofensivament, els gironins no havien tornat a aparèixer amb claredat però semblaven tenir el partit relativament controlat.

Els bascos farien un pas endavant al darrer quart d'hora de la primera part a la recerca de l'empat. Així, Raúl García no arribaria a una bona passada de Rico que, si hagués arribat, hauria estat letal de necessitat. Beñat deixaria també sol Williams, que remataria lleugerament fora sol davant Bounou (m.41) i ben bé abans de la mitja part Íñigo Martínez enviaria la pilota al travesser en una rematada acrobàtica després d'un córner (m.44). Entremig, el Girona hauria pogut ampliar l'avantatge amb una gardela des de fora l'àrea de Maffeo que es va estavellar a la creueta (m.37).

Tot i els darrers ensurts, el Girona arribava a la mitja part amb mínim avantatge al marcador. Les sensacions havien estat bones però el partit no estava ni molt menys tancat. L'Athletic va continuar a la represa amb el ritme alt dels últims compassos de la primera part. Això feia que el Girona patís i es mostrés imprecís a l'hora de sortir amb la pilota. L'equip i l'afició necessitaven un estímul per despertar i aquest arribaria en una acció d'estratègia que acabaria amb dues rematades de cap que a punt van estar de suposar el 2-0. Primer va ser Stuani, que la va enviar al pal, i després Ramalho, en la segona jugada, qui va rematar per sobre de la xarxa. Ziganda començava a veure que el partit se li podia escapar i per això després del doble pal va tornar al seu esquema habitual amb l'entrada de Susaeta i Aduriz. Més carn a la graella per a un Athletic que s'estava encallant. Massa tard, tres minuts després, Portu i Stuani aprofitarien les facilitats defensives per ampliar el marcador. L'uruguaià va rematar a plaer la centrada del murcià per encarar el partit encara més (m.64).

El partit semblava, ara sí, tancat. Tot i afegir més peces en atac, l'Athletic no aconseguia arribar amb claredat a l'àrea de Bounou i els gironins, amb un Ramalho imperial, refusaven tot el perill del conjunt basc. En atac, els blanc-i-vermells ja tenien la feina feta i tampoc calia arriscar més. Un xut de falta de Granell i l'entrada d'Olunga al partit van ser els darrers actes d'una funció amb final molt feliç.