Stuani: A Montilivi el gol té un nom

A Montilivi el gol té un nom. I aquest respon al de Cristhian Stuani. El davanter uruguaià, amb dues dianes més, va tornar a ser determinant en una victòria del Girona, i ja n'acumula dotze aquesta temporada. El més curiós del cas, però, és que allà on resulta més decisiu aquest futbolista és a casa, on ha marcat deu de la dotzena que acredita. Stuani ha tingut un paper decisiu en els triomfs contra el Madrid (va fer l'1-1 que obria el camí de la remuntada), el Getafe i, ahir, l'Athletic, i també en els empats davant l'Atlètic (dos gols en la primera mitja hora) i la Reial Societat (va salvar l'empat després que Willian Jose marqués el 0-1). Una altra dada incontestable: acumula set partits seguits com a local veient porteria (Vila-real, Madrid, Reial Societat, Alabès, Getafe, Las Palmas i Athletic). Quasi res.

Quan Martínez Munuera va fer sonar el xiulet donant inici al Girona-Athletic, de possibles protagonistes n'hi havia uns quants sobre la gespa. Pel bàndol basc debutava Íñigo Martínez després que l'Athletic hagués pagat la seva clàusula de rescissió (32 milions) a la Reial Societat, però també retornava als terrenys de joc Yeray, un cop superat el seu càncer. I des de la banqueta s'ho mirava el porter Kepa, que surt d'una lesió, renovat a preu d'or després que el Madrid hagués provat de fitxar-lo. Però de seguida qui va reclamar el protagonisme va ser Stuani. Als set minuts ja havia fet esclatar Montilivi marcant des dels 11 metres l'1-o després d'un penal sobre Maffeo. Havia fet el mateix en l'anterior partit a casa davant del Las Palmas (també va fer l'1-0 de penal).

Amb el partit encarrilat, l'Athletic no donava gaires símptomes de millora. Maffeo hauria pogut fer el gol de la tranquil·litat molt abans del descans però el seu xut va anar a la creueta. Els visitants van semblar fer un pas endavant, però només ho va semblar. Stuani, a la segona part, ho acabaria de resoldre. Instants després d'haver enviat un gran cop de cap al travesser, l'uruguaià va marcar el 2-0, amb la testa, aprofitant una precisa centrada de Portu, el seu gran aliat en la nòmina de golejadors dels gironins.

Només dos gols d'Stuani com a local no han acabat rendint. El primer, el que va anotar contra el Vila-real. Era l'1-2 i semblava que es podria arribar a empatar, però els groguets van mantenir el resultat. L'altre, el que va fer a l'Alabès. Al final els bascos van remuntar a l'estadi i van guanyar per 2-3. Fora de Montilivi els seus gols també han sigut determinants: al camp del Celta es va acabar empatant (3-3) mentre que al Ciutat de València es va superar el Llevant (1-2).



L'últim rival europeu a casa

Amb la visita d'ahir de l'Athletic, Montilivi ja ha vist passar aquesta temporada els set equips de la Lliga que juguen competició europea aquesta any. El Girona ha aconseguit superar un equip de Lliga de Campions (Madrid) i un de Lliga Europa (Athletic). També ha empatat contra un altre rival de Champions (Atlètic, malgrat que ara juga la segona competició després de no classificar-se per a vuitens en la fase de grups) i un de Lliga Europa (Reial Societat). Davant de Barça i Sevilla (Lliga de Campions) i del Vila-real (Lliga Europa) s'hi ha perdut. La visita d'un històric com l'Athletic va dur un bon ambient de futbol ahir a Montilivi. 9.602 espectadors van desafiar el fred i la pluja per gaudir d'aquest Girona de Primera.