Alcalá: «Ha sigut dur però ja estic al 100%, la renovació m'arriba en el millor moment»

El central del Girona Pedro Alcalá ha explicat aquest migdia, durant l'acte de presentació a Montilivi de la seva renovació fins el 2021, que està totalment recuperat de la lesió que l'ha tingut quatre mesos aturat, des de l'octubre. "Estic content, la renovació m'arriba en el millor moment", ha declarat, abans d'admetre que "han estat 4 mesos complicats però ja estic al 100%. Mai havia estat lesionat però per sort ja és passat". Alcalá va anar convocat a Màlaga, tot i que finalment va ser el futbolista descartat, i diumenge davant l'Athletic no va entrar a la llista de Machín. Ara el defensa sap que haurà de treballar dur als entrenaments per tornar a recuperar el seu lloc a l'onze. "L'equip està molt bé, els companys juguen de meravella i serà dificil entrar-hi. He d'entrenar-me al 100%, esforçar-me i sacrificar-me per intentar que l'entrenador compti amb mi", ha detallat.

Alcalá considera que la bona marxa del Girona, a nivell esportiu, s'explica per la bona feina que es fa en tots els estaments del club. Segons ell, "el que envolta el club, tècnics, jugadors... influeix en la bona marxa de l'equip". També ha parlat de si cal canviar els objectius ara que l'equip ja suma 31 punts en 22 jornades i es novè, amb 14 de marge respecte el descens: "Ara mateix no toca parlar d'Europa, s'ha d'anar pas a pas i assegurar la permanència", ha subratllat.

En l'acte d'aquest migdia també ha agafat la paraula el director esportiu, Quique Cárcel, per recordar que Alcalá "va ser el meu primer traspàs (el Girona el va fitxar del Llagostera a canvi de 150.000 euros). L'estem renovant, això vol dir que ha evolucionat i ha crescut amb nosaltres, funcionant molt bé". Sobre el seu estat de forma després de la lesió ha dit que "poc a poc tornarem a veure el Pedro Alcalá que tots coneixem, n'estic segur" i respecte els objectius que ha de tenir el Girona en aquest tram final de temporada ha detallat que "Europa està allà i esclar que lluitarem, segur. Però no és el camí. El nostre camí és la salvació. Hem de pensar en aquest objectiu"



Kayode és a Girona

Cárcel també ha aprofitat la roda de premsa d'Alcalá per parlar de la situació de Larry Kayode, el davanter cedit pel City que va demanar sortir en el mercat d'hivern rumb a l'Amiens però a qui li van tramitar la fitxa fora de termini. Segons ha revelat el director esportiu, Kayode torna a ser a Girona i s'està entrenant per no perdre la forma, a l'espera que la FIFA resolgui la situació. "El 'cas Kayode' està a mans burocràtiques. Ara mateix està aquí a Girona, entrenant-se per no perdre la forma. Esperem que es resolgui el més aviat possible. Si ha d'anar a l'Amiens, hi anirà. Si ha de tornar, doncs acabarà la temporada amb nosaltres", ha subratllat Cárcel.