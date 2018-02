Cristhian Stuani iguala el seu sostre golejador a Primera Divisió

A punt de fer 31 anys, Cristhian Stuani va decidir l'estiu passat acceptar l'oferta del Girona per tres temporades i deixar Anglaterra. Després de dos anys al Middlesbrough amb poca fortuna de cara a porteria, el davanter uruguaià apostava fort pel conjunt gironí i tornava a la Lliga espanyola, on havia signat els millors números de la seva carrera esportiva. El Girona se'ls gastava perquè liderés l'atac d'un equip nouvingut a la categoria amb una manera molt particular de jugar. El seu rendiment era una incògnita perquè venia de fer només 4 gols a la Premier League i de baixar amb el Middlesbrough a la Championship (2a Divisió). Mig any després, Stuani és el rei de Montilivi i l'heroi d'una afició que l'adora. El motiu? Els seus 12 gols aconseguits fins ara, que han situat l'equip amb 14 punts d'avantatge respecte al descens i a només dos de les posicions d'Europa League.

Diumenge contra l'Athletic, Stuani va marxar ovacionat, un cop més, de l'estadi després de sentenciar el conjunt basc amb un gol a cada part. Amb dues dianes aconseguides davant els bascos, el davanter de Tala ja en suma 12 i iguala, d'aquesta manera, el seu sostre golejador a la màxima categoria des que va aterrar al futbol europeu ara fa una dècada. N'hi resten encara uns quants per atrapar la xifra que va assolir amb l'Albacete (22), això sí, a Segona Divisió A (2009-10). També per als 19 que va aconseguir amb el Danubio en l'Apertura 2008 de l'Uruguai (mig any) i que li va valer el salt a Europa amb el Reggina. Al seu país també en va marcar 12 en un torneig Clausura amb la samarreta del Bellavista, amb el qual va quedar campió (2007).

Fins ahir, doncs, el seu sostre en una màxima categoria europea eren els 12 gols que va marcar amb l'Espanyol el curs 14-15 abans de fitxar pel Middlesbrough. Aquell any, l'uruguaià arrodoniria la marca als 15 gols, sumant-hi els 3 que va fer a la Copa del Rei. Stuani està fent història al Girona i de passada engrandeix les seves estadístiques. I és que llevat dels 12 gols aconseguits amb l'Espanyol, el charrúa mai havia arribat a la desena en cap de les anteriors temporades. Ni amb el Reggina (cap ni un gol en els dos cursos que hi va ser), ni amb el Llevant (8) la 2010-11, ni amb el Racing de Santander (9) el curs 2011-12. Tampoc en les seves dues primeres campanyes a Cornellà-El Prat amb l'Espanyol en què va marcar 7 i 6 gols (12-13 i 13-14).

Ha estat a Girona on, ja amb 31 anys, Stuani ha trobat el millor escenari per tornar a explotar. Nascut gairebé per jugar en el sistema característic de Pablo Machín, Stuani va encaixar-hi de seguida de meravella i els gols no van trigar a arribar. De fet, seu és el primer del Girona a Primera Divisió, motiu pel qual l'uruguaià tindrà un lloc guardat a la història del club per sempre més. Amb el cap, amb la dreta, amb l'esquerra o de penal. Tant se val. Stuani ha demostrat que sap endreçar-les i molt malament haurien d'anar les coses perquè no superés el seu màxim registre europeu a Primera Divisió. De fet, l'uruguaià té per endavant 16 jornades en les quals confia poder superar la seva marca actual de 12 gols i continuar enfilant-se encara més al rànquing de golejadors.

Els 12 gols aconseguits fins ara per Stuani el fan ser el quart màxim realitzador de Primera Divisió, només per darrere de Leo Messi (20), Luis Suárez (16) i Iago Aspas (15) i per davant de grans artillers com Cristiano Ronaldo (8), Zaza (10), Aduriz (8) o Griezmann (7). En l'àmbit de les lligues europees, Stuani s'ha fet un lloc entre els 25 millors golejadors de les grans competicions continentals (Espanya, Itàlia, Anglaterra, França i Alemanya).



Més competència amb Lozano

La magnífica adaptació al sistema i la confiança cega que li ha mostrat Machín des del primer moment han fet d'Stuani el killer d'aquest Girona. La victòria a la Corunya (1-2) nega que hi hagi Stuanidependència però l'arribada del Choco Lozano aquest mercat d'hivern i la recerca fallida d'un segon punta evidencia que l'uruguaià no ha tingut competidor per ser el titular fins ara. Res fa pensar que l'hondureny pugui discutir la titularitat a Stuani però de ben segur que amb Lozano a la plantilla, Machín podrà dosificar més els minuts d'Stuani. Fins ara Michael Olunga, Larry Kayode i encara menys el colombià Marlos Moreno havien estat la competència per a un Stuani, indiscutible a l'onze.