El Girona renova el contracte del central Pedro Alcalá fins al 2022

El Girona continua movent-se en clau de futur i després d'assegurar-se fa uns dies la continuïtat de Juanpe Ramírez i d'Àlex Granell, ahir al migdia va anunciar la renovació de Pedro Alcalá fins al 2021. El central murcià acabava contracte el 2019 i veu així millorat i ampliat el seu contracte per dues temporades més. La política de renovacions continuarà en els propers dies amb l'anunci de la d'Aday Benítez, amb qui ja es té un acord des de fa dies.

Alcalá d'aquesta manera veu com el club li fa confiança després d'un any que va començar de la millor manera però que s'ha anat ennegrint arran de les complicacions d'una lesió al turmell. El defensa murcià ha disputat aquesta temporada cinc partits amb el Girona a Primera Divisió en els quals ha marcat un gol, que va suposar la primera victòria del club a la màxima categoria contra el Màlaga. Titular indiscutible en les cinc primeres jornades, uns problemes a l'astràgal van fer-lo passar per la sala d'operacions. tot semblava anar sobre rodes i els terminis es complien però una infecció a la zona intervinguda van allargar i complicar la seva recuperació fins pràcticament a principis de gener. Des de fa algunes setmanes ja disposa de l'alta mèdica i fins i tot va ser convocat pel partit a Màlaga de fa dues jornades. Això sí, va ser el jugador descartat per Machín i no va asseure's ni a la banqueta. Incorporat l'estiu del 2015 després de pagar traspàs (150.000 euros) al Llagostera, Alcalá es va fer un lloc seguida amb un lloc a l'esquema de Machín. Tot i que la primera temporada de blanc-i-vermell va alternar amb Richy Álvarez la posició de lliure, el curs passat ja va ser indiscutible. En total, Alcalá acumula 80 partits amb la samarreta blanc-i-vermella, xifra que espera poder ampliar aquesta mateixa temporada un cop ja recuperat. De fet, el murcià ja va participar ahir en el partit d'entrenament disputat a Riudarenes contra el Qingdao Huanghai. Van ser els primers minuts per a Alcalá després de ser operat per primer cop el 3 d'octubre.