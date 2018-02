Kayode s'entrena a Girona esperant resoldre ben aviat la seva situació

Fa una setmana que va tancar-se el mercat d'hivern, però el cas Kayode encara porta cua. No hi ha res resolt, ni per una banda ni per l'altra, i el futbolista continua sense tenir equip després que la seva cessió a l'Amiens hagi quedat interrompuda en entendre's, suposadament, que la documentació pertinent es va entregar fora de temps. Després d'uns dies a França, fent turisme i alhora tot esperant una resolució, Kayode ha tornat a Girona. Des de Montilivi se li han obert les portes perquè, mentrestant, es pugui entrenar. Ho fa, això sí, de forma individualitzada, sense entrar en contacte amb el grup. Això és el que explicava ahir Quique Cárcel quan se li va preguntar pel nigerià. «Estem intentant ajudar-lo a posar-se en forma. S'està entrenant amb nosaltres per no perdre el ritme tot esperant». De moment, cap novetat. «Estem en una situació totalment burocràtica, parlant amb la FIFA i les federacions francesa i espanyola. Fins que no hi hagi una resolució concreta no ens podem posicionar», detallava.

Si al final acabarà o no a l'Amiens, això ja Cárcel no ho sap del cert. «Esperem que en els propers dies se solucioni tot plegat. Ara mateix no puc ser concret, tot i que m'agradaria. Si ha de marxar a França, ho acabarà fent. Però si ha de tornar a Girona, continuarà amb nosaltres», va dir.