Els socis del Girona triaran el lema de la samarreta de la propera temporada

Els socis del Girona decidiran a travès d'una votació popular el lema que apareixerà a la samarreta de la temporada 2018-19. Cinc dies després que el club obrís el termini per votar, ja han exercit el seu dret més de 2.000 socis. El club proposa cinc lemes relacionats amb l'himne otambé ofereix la possibilitat que el seguidor n'aporti un de propi. El text s'inclourà a l'interior del coll de la samarreta de joc del proper curs. Els lemes que suggereix el club són aquests:

- Acceptem el repte

- Lluitant fins el final

- Un esperit que ens fa millors

- Orgull gironí

- Tots junts ho podem fer

El Girona ha habilitat la pàgina web https://socis.gironafc.cat/promo per fer la votació, que serà exclusiva per als socis. El club tindrà en compte els resultats de la votació i les propostes que enviïn els socis a l'hora de decidir quina frase apareixerà a la samarreta de la temporada que ve i, per tant, la que llegeixin els jugadors abans de vestir-la.



Stuani no s'entrena

En l'aspecte esportiu l'equip ha tornat avui als entrenaments amb una sessió matinal a Riudarenes on no hi era Cristhian Stuani, el gran protagonista de la victòria contra l'Athletic amb dos gols més que ja eleven el seu compte d'aquesta temporada fins els 12. El davanter uruguaià ha fet treball específic al marge del grup per precaució, però podrà estar disponible per jugar diumenge al camp del Sevilla en una nova jornada de Lliga.