Una xifra només superada 4 cops a Segona A a aquestes alçades

Durant les últimes 9 temporades a Segona Divisió A, el Girona n'ha vistes de tots colors. Des de tenir l'ascens a la punta dels dits i escapar-se contra el Lugo (14-15), fins a evitar el descens en el dramàtic penal amb final feliç de Kiko Ratón (09-10). En quatre d'aquestes temporades, l'equip havia sumat més punts que ara després de 22 jornades. Van ser els exercicis 08-09 (32), 12-13 (38), 14-15 (41) i 16-17 (42). A la resta de temporades, el Girona no va arribar als 31 punts actuals a aquestes alçades. Hi va haver anys en què fins i tot encara no s'havia aribat a la vintena de punts, com la 11-12 (17). El curs 09-10 se n'havien sumat 23, l'any següent (10-11), amb Agné, 27 i el curs 13-14 el Girona en tenia 24. Ara fa dos anys (15-16), en sumaven 28 i acabarien fent el play-off en una recta final estratosfèrica.