Aday: «Mai hauria pensat que podria tenir sentiments tan forts per un club»

El carriler de Sentmenat ha seguit el camí de Portu, Pere Pons, Juanpe, Granell o Alcalá ampliant el seu contracte amb el Girona, en el seu cas fins al 2021, en una renovació que s'ha escenificat aquest matí a la sala de premsa de Montilivi on Aday no ha amagat la importància que ha tingut el Girona per la seva carrera. "Mai hauria pensat que podria tenir sentiments tan forts per un club. Porto quatre anys aquí, quatre anys que han estat molt bons, vivint situacions felices i altres de més complicades, però sempre ha estat molt a gust al Girona", ha explicat el jugador barceloní que ha admès que se "sent un gironí més"

"Renovar per dos anys suposa tenir continuïtat en un projecte molt ambiciós en el que vam lluitar per pujar a Primera Divisió, ho vam aconseguir i ara estem competint molt bé a Primera Divisió", ha dit Aday que, també, ha admès fa "uns anys potser no m'hauria imaginat arribar a jugar a Primera, però els jugadors que hem passat per diferents categories sabem valorar el que suposa està jugant a Primera Divisió i el que hem treballat per arribar-hi". "Em veig física i tècnicament al nivell de la categoria, però treballo cada dia per seguir millorant i aprenent dels jugadors que tinc al costat cada dia", ha assegurat Aday.