Cristhian Stuani fa una part de la sessió al marge en el retorn als entrenaments

Passat l'habitual dia de descans per desconnectar i carregar les piles, la plantilla del Girona va tornar ahir als entrenaments i va fer-ho amb una doble sessió de treball per començar a preparar l'exigent compromís d'aquest diumenge al camp del Sevilla. Al matí, a Riudarenes, Pablo Machín va poder treballar amb tots els seus efectius a excepció de Kayode, que continua pendent de la seva sortida del club mentre s'entrena tot sol. De la seva banda, Stuani va realitzar una part de la sessió al marge, tot i que després es va acabar unint al grup. L'uruguaià va ser substituït a la segona part del duel amb l'Athletic, encara que el seu concurs al Sánchez Pizjuán no perilla. Paik i Andzouana, del filial, també van ser a Riudarenes.