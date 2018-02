L'ex del Girona Farid Boulaya, molt criticat al Metz

El davanter francès Farid Boulaya, que en el mercat d'hivern ha deixat el Girona per jugar amb el Metz, no ha entrat amb massa bon peu en el seu nou club i s'ha convertit en objecte de crítiques per part de la seva pròpia afició. El cert és que Boulaya va fallar el penal decisiu en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa. El davanter es va atrevir a llançar el penal a l'estil «Panenka» però el porter del Cauen no es va ni moure del centre de la porteria i el va aturar amb molta facilitat.







L'atreviment de Boulaya va despertar les ires de l'afició del Metz, que ho va deixar clar amb tot tipus de crítiques a les xarxes socials.





@farid_boulaya Si tu étais Zidane ça se saurais, alors met voire un plat du pied sur un coté la prochaine fois. — Cécé???? (@Celien_Baierl) 8 de febrer de 2018

Perdre en 1/8 finale de la cdf, à la limite RAF. Mais la non chalance de Rivière et l'arrogance de Boulaya dos au mur qui tente une panenka de poussin, ça me donne la gerbe ?? #FCMSMC — Ginger (@GingerMcCallan) 8 de febrer de 2018