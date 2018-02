Obren el procés per sol·licitar entrades per al Barça - Girona

El Girona FC ha obert avui el procés per sol·licitar entrades per al partit que l'equip jugarà el proper 24 de febrer al Camp Nou. Les entrades són exclusives per a socis i tenen un preu de 39 euros cadascuna. Els interessats han d´omplir la sol·licitud entrant a https://viatges.gironafc.cat .

El club disposa d'un total de 534 entrades, 354 de les qual se sortejaran entre els socis i les altres 180 entre les penyes oficials. Cada soci podrà sol·licitar un màxim de quatre entrades.