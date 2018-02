Premi a una cursa de fons

Entre els 22 i els 25 anys, el nom d'Aday Benítez sonava amb força al grup català de Segona Divisió B. Dues bones temporades al Sant Andreu, en la primera fregant l'ascens, i dues més a L'Hospitalet, on va coincidir amb una persona que ha estat clau en la seva carrera i que ahir el va acompanyar a la sala de premsa de Montilivi en la presentació d'un acord que li permetrà seguir al Girona, un equip de Primera Divisió, fins al juny del 2021. Llavors, Aday tindrà ja 33 anys. Un acord per posar la cirereta en una cursa de fons que, abans de Sant Andreu i Hospitalet, havia començat jugant tres temporades a Tercera Divisió amb el Premià, i que va entrar en una espiral ascendent que, acabat d'arribar a la direcció esportiva del Girona, Quique Cárcel fitxa Aday, que s'havia estrenat a Segona A amb el Tenerife sense excessiva fortuna. «Molts futbolistes de Segona B i de Tercera el poden tenir com un referent perquè és un exemple de superació, d'arribar a l'elit treballant en silenci i progressant a poc a poc», va explicar ahir Quique Cárcel, que no va tenir problemes per admetre que la «renovació d'Aday és especial per la nostra vinculació personal».

Cárcel recorda bé l'Aday de la seva etapa de director esportiu a L'Hospitalet, quan ell va fitxar-lo del Sant Andreu, i ahir evocava un «futbolista amb molt potencial jugant en unes categories que no eren les seves». «Es veia molt clar que tenia futbol per jugar més amunt, però, a vegades, el futbol és així d'injust i són molts els jugadors que es queden en el camí». Aday no s'hi va quedar. Diumenge, gairebé amb tota seguretat perquè Pablo Maffeo està sancionat, el jugador de Sentmenat serà titular al Sánchez Pizjuán en un Sevilla-Girona de Primera Divisió amb una prèvia en la qual es parlarà de les opcions dels dos equips de jugar l'Europa League la propera temporada. Un somni que, en aquelles èpoques del Premià o del Sant Andreu, Aday no pensava arribar a viure mai. «Fa uns anys potser no m'hauria imaginat arribar a jugar a Primera, però els jugadors que hem passat per diferents categories sabem valorar el que suposa estar jugant a Primera Divisió i el que hem treballat per arribar-hi», va reconèixer Aday en un acte on no va escatimar bones paraules per a un club, Girona, que l'ha catapultat a l'elit. En el seu primer destí a Segona A després de sortir de L'Hospitalet, el Tenerife, Aday només va jugar 13 partits (4 de titular) en una temporada amb Álvaro Cérvera d'entrenador.

Enguany, amb gairebé tota la segona volta per endavant, Aday ja ha jugat 18 partits a Primera Divisió (12 de titular). A Girona, Aday sempre ha comptat per a Pablo Machín després que el jugador s'hagi acabat adaptant molt bé a l'exigent posició de carriler en el sistema del tècnic sorià. Tant per la banda com per l'esquerra. El primer any després d'arribar de Tenerife, Aday ja va jugar 32 partits, en l'any que l'equip es queda a un pas de l'ascens en el partit contra el Lugo, però la majoria sortint des de la banqueta. El futbolista també ha aconseguit deixar enrere els nombrosos problemes musculars que tenia abans. Un factor que Cárcel associa al seu creixement també fora dels terrenys de joc. «Quan el vaig conèixer era un jugador amb una massa muscular estratosfèrica, desproporcionada per a les categories on jugava però que, segurament, no anava ben acompanyada pel que fa a nutrició», explicava ahir Quique Cárcel, que recordava com «sobre això va anar la primera conversa que vaig tenir amb ell quan va arribar i ell ha evolucionat molt aquí; ara és jugador que no li cal dir res sobre l'entrenament invisible que ha de fer».

Una progressió en tots els camps, dins i fora del terreny de joc, que també percep Aday, que ara sí que es veu com un més a l'elit del futbol. «Em veig físicament i tècnicament al nivell de la categoria, però treballo cada dia per seguir millorant i aprenent dels jugadors que tinc al costat cada dia», explicava ahir Aday, que no amagava ahir la seva felicitat per haver seguit el camí de Portu, Pere Pons, Juanpe, Àlex Granell i Alcalá ampliant el seu contracte amb el Girona fins al juny del 2021. «Mai hauria pensat que podria tenir sentiments tan forts per un club. Fa quatre anys que soc aquí i sempre he estat molt a gust al Girona», va dir Aday per a qui «renovar per dos anys dels que ja tenia suposa tenir continuïtat en un projecte molt ambiciós».