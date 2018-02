Machín: "A Sevilla hem de ser ambiciosos, però sabem contra quin rival juguem"

L´entrenador del Girona, Pablo Machín, ha assegurat a la roda de premsa prèvia al partit de demà al Sánchez Pizjuán (12 h.) que el Girona es trobarà "el millor Sevilla dels últims partits" i que, respecte la possibilitat d´entrar de ple a la lluita per Europa i superar el conjunt andalús a la classificació, que "mantenim tota la il·lusió del món però hem de tocar de peus a terra".



"Com a professionals hem de ser ambiciosos però sabem contra quin rival juguem. Són capaços de guanyar a qualsevol equip al seu estadi però estic segur que tindrem les nostres oportunitats".







Aquesta és la convocatòria en la que entren Eloi i Carles Planas, mentre que no han viatjat a Sevilla Pablo Maffeo (sancionat), Douglas Luiz (problemes musculars), Timor (amb febre) i Pedro Alcalá.