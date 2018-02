Obert el procés de sol·licitud d'entrades per al Barça-Girona

S'ha d'anar partit a partit, aquesta és la filosofia de molts entrenadors i la que impera des de fa temps a Montilivi, però el Girona ja ha començat a fer bullir l'olla per la cita d'aquí a dues setmanes que durà el primer equip al Camp Nou per enfrontar-se a tot un Barça. El club obria ahir el procés de sol·licitud de les 534 entrades que té a la seva disposició. 354 d'elles estaran a la venda exclusivament per al socis, mentre que les 180 restants seran distribuïdes entre les Penyes oficials. A cada sol·licitud, el procés del qual està obert fins el proper dijous dia 15 a les 23:59 hores de la nit, es poden incloure un màxim de 4 socis. El preu de les entrades és de 39 euros. Informava ahir el Girona que si la demanda supera el nombre d'entrades existents, es durà a terme un sorteig, com ha passat en d'altres ocasions. En aquest cas, el divendres dia 16 es notificaria a través del correu electrònic quines han estat les sol·licituds afortunades.

D'altra banda, també s'està organitzant un viatge en autocar fins al Camp Nou. El preu per persona és de 20 euros i s'inclou un obsequi commemoratiu. A aquesta quantitat se li han de sumar els 39 euros euros que val l'entrada. El bus sortirà de Montilivi a dos quarts de quatre de la tarda i arribarà a Barcelona a les 5, aproximadament. La tornada serà just després del partit. El derbi serà el dissabte 24 de febrer a tres quarts de 9 del vespre.