La candidatura europea passa pel Sánchez Pizjuán

Amb més de la meitat del campionat disputat el discurs dins el vestidor del Girona és ben clar: primer de tot la permanència i, després, ja ho veurem. El principal i exigent objectiu de la temporada sembla estar molt ben encaminat ja que, amb 31 punts, els gironins tenen la permanència a tocar. I més, veient la bona dinàmica en què es troba l'equip, competint davant de tots els rivals i en tots els estadis. Ara bé, és innegable que veient la progressió del conjunt dirigit per Pablo Machín es pugui començar a tenir llicència per somiar en gran. I avui, a Sevilla, la possibilitat de tenir butlletes per lluitar per entrar a Europa fins a final del curs és ben real.

Perquè, tot i mantenir el discurs de «tocar de peus a terra», Machín i els seus homes, juntament amb tota l'afició blanc-i-vermella, els agrada escoltar i notar que les places europees són a prop, ni més ni menys que dos punts per sobre i precisament el tall el marca el rival d'avui, el Sevilla. Complint en els dos últims desplaçaments, sumant punts complicats al Wanda i a la Rosaleda, el Girona visita avui un altre terreny de joc històric on la victòria, que anirà cara, seria balsàmica i impactant en l'aspecte classificatori i per a la moral de l'equip.

Els gironins van viatjar ahir a Sevilla amb quatre absències, les dels lesionats Douglas Luiz, que pateix una microruptura muscular, David Timor, que passa per un procés febril, a més de la del sancionat Pablo Maffeo i Alcalá, aquest últim, fora per decisió tècnica. La principal novetat a la llista de convocats és Eloi Amagat, que és a la convocatòria per segon cop aquesta temporada després de ser-hi al camp de l'Eibar. Respecte a la setmana passada, tornen Carles Planas, ja recuperat i Juanpe i Aday, que van complir sanció contra l'Athletic. Amb la ferma idea d'anar «partit a partit», no s'espera que Machín pugui revolucionar un onze titularíssim, amb el principal dubte a l'eix central, on Juanpe, Muniesa i Ramalho es disputen dos dels tres llocs a la defensa, acompanyant el colombià Bernardo. Aday tornarà a la titularitat per la sanció de Maffeo.



Finalista de Copa en hores baixes

Dimecres passat, el Sevilla es classificava per jugar la final de la Copa del Rei, que jugaran contra el Barça el proper mes d'abril, després de desfer-se a semifinals del Leganés. El conjunt entrenat per Vincenzo Montella arriba un punt ressacós al partit contra els gironins per aquesta fita, però no es poden descentrar després de la dolenta trajectòria que acumulen en el campionat domèstic les últimes setmanes. Les dades, de fet, parlen per si soles: una victòria en els últims vuit partits (0-3 al camp de l'Espanyol). Aquestes estadístiques, lògicament, evidencien que l'equip tampoc és capaç de guanyar a casa des del passat 2 de desembre (2-0 contra el Deportivo). Des d'aleshores, equips com el Llevant, el Betis o el Getafe, a priori de la mateixa lliga que el Girona, han aconseguit puntuar al Pizjuán. És més, la classificació per la final de Copa amaga el negre partit que va fer el conjunt andalús l'última jornada, quan van sortir clarament derrotats a Ipurua (5-1).

Montella tindrà una baixa destacadíssima, la del migcampista Éver Banega, imprescindible pel tècnic italià. Roque Mesa, nouvingut aquest hivern, podria ser-ne el substitut. No s'esperen gaires canvis a l'onze, força clar des de l'arribada del nou entrenador, que està obligat a aparcar la Copa del Rei fins a l'abril i redirigir el rumb de l'equip a la Lliga on, aquesta jornada, es podria veure superat en la classificació pel Girona.