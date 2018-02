«Ens estem esprement al màxim»

La paraula «Europa» no és ni molt menys un mot tabú dins el vestidor del Girona. L'equip, amb Pablo Machín al capdavant, s'ha guanyat el dret que es pugui parlar, sempre hipotèticament fins que la classificació no digui el contrari, de fites molt altes a les quals l'equip sembla estar capacitat per lluitar per aconseguir-les. El tècnic del conjunt gironí té clar que la situació de l'equip «és per culpa nostra, gràcies a l'esforç i el treball que realitzem cada dia». No obstant, assegura, positivament, que «ens estem espremint al màxim per aconseguir, primer de tot, l'objectiu de la permanència i després buscar la millor classificació possible».

És una evidència que el Girona s'ha convertit en un dels equips, sinó l'equip, revelació de la temporada a Primera Divisió. Pocs podien pensar que fos no només candidat a ocupar un «top 10» de la Lliga, sinó aconseguir estar en la posició que es troba en aquestes altures del campionat. Ja fa unes quantes rodes de premsa que una de les paraules més repetides és «Europa» i, ahir, abans de partit del Sevilla, poc es va parlar del marge respecte el descens. No se'n va parlar, directament. Símptoma de la bona situació del Girona i de l'esperit competitiu i de l'ambició d'un equip que encara no ha trobat el seu sostre. «Com a professionals hem de ser ambiciosos, però no hem de deixar de tocar de peus a terra», avisava el tècnic que, com l'afició, es mostra il·lusionat però mai sense obviar quin club dirigeix i la seva modesta però espectacular recent història.

«Mare meva, ens estem comparant amb un superequip com és el Sevilla, que compta amb una bona col·lecció de copes d'Europa League i és habitual a les competicions europees», sentenciava el sorià explicant literalment amb quina confiança està el Girona. De fet, en aquesta comparativa entre clubs, es pot veure com, tot i que els sevillans tenen dos punts més que els gironins, aquests han encaixat dues derrotes menys i han encaixat menys gols i marcat més. Tot i que són números, és normal que Machín faci aquestes exclamacions per l'espectacular trajectòria del seu equip que, cal repetir-ho, guanyant al Pizjuán els superaria a la taula.

Aquesta inèrcia positiva en què es troba l'equip i l'excel·lent campanya que estan realitzant fa que els rivals preparin el partit contra el Girona amb una visió diferent a la que es podien esperar com el dia de l'Athletic, que «va sortir condicionat per la nostra alineació i el nostre futbol, ratificant el respecte que sabíem que ens tenia».

Mantenint l'esperit d'anar partit a partit, Pablo Machín té clar que totes les jornades són importants i malgrant la gran quantitat de minuts que alguns jugadors acumulen a les cames, com Portu, Borja García, Granell o Pons, «mentre els vegi a bon nivell el normal és que segueixin competint, encara que és la mateixa competició la que dona oportunitats a altres futbolistes».