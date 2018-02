El Girona necessita un partit llarg que el faci guanyar

n Sevilla classificat per a la final de la Copa del Rei i mirant de reüll el partit de Lliga de Campions que ha de jugar d'aquí a deu dies contra el Manchester United rebrà aquest migdia un Girona immers en plena dinàmica positiva. Es presenta un matx difícil per al quadre gironí, els andalusos arriben eufòrics després d'aconseguir jugar una nova final, la victòria contra el Leganés a les semifinals de Copa els ha fet oblidar la dura derrota de la setmana passada al camp de l'Eibar. Els aficionats del Sánchez Pizjuan estaran al costat dels seus jugadors i el matx es disputarà en un gran ambient a la graderia, fet que també servirà de motivació per als jugadors del Girona. El Sevilla porta una càrrega molt alta i una acumulació de partits molt important, des de l'inici d'aquest 2018 ha jugat dos partits per setmana i en algun moment notarà una baixada física. Al Girona li interessa un partit llarg, intens i amb un ritme alt de joc, un matx en què pugui lluitar fins al final pel resultat.



Tres competicions. Molts pocs equips poden dir que a aquestes altures de la temporada encara estan en plena lluita en totes les competicions en què es presenten. El Sevilla a assolit aquesta setmana una altra fita, poder jugar la final de Copa del Rei contra el Barça. Pel que fa a la Lliga de Campions, després de quedar segon de grup darrere el Liverpool, disputarà els vuitens de finals contra un altre equip anglès, en aquest cas el seu rival serà el Manchester de Jose Mourinho. A la lliga no pot afluixar el ritme, ja que equips com l'Eibar, el Celta i el mateix Girona li estan reduint distàncies en la lluita per una plaça europea per a la propera temporada. Els sevillans no s'estan mostrant com un equip regular a la competició, tot i que al seu estadi són un equip més fiable, fins ara només hi ha guanyat el Betis, no manté una dinàmica continuada de bons resultats.



Montella per Berizzo. L'entrenador italià Vincenzo Montella viu la seva primera experiència com a tècnic de la lliga espanyola. Després del seu pas per equips italians com la Fiorentina, la Sampdoria i el Milan va arribar a Sevilla per substituir l'argentí Eduardo Berizzo. El canvi d'entrenador va crear polèmica a l'entorn del club sevillà. Quan el tècnic argentí s'estava recuperant d'una operació degut a un càncer de pròstata va ser acomiadat, els resultats no eren els desitjats i el club andalús, lluny d'esperar la seva recuperació, va acomiadar-lo. Aquesta era la primera temporada d'Eduardo Berizzo al Sevilla, el tècnic va arribar després de realitzar molt bones temporades al Celta de Vigo. Per ara l'arribada de Montella a la direcció tècnica no ha servit de revulsiu a la Lliga.



Una plantilla àmplia. Els fitxatges del mercat d'hivern demostren que els andalusos tenen ambició per poder fer un bon final de temporada. A una plantilla ja compensada en totes les línies cal afegir-hi la incorporació aquests últims dies del defensa mexicà Miguel Layún, del migcampista del Swansea i ex-futbolista de Las Palmas Roque Mesa i del davanter cedit per l'Everton Sandro Ramírez, autor de catorze gols la temporada passada amb el Màlaga. El Sevilla juga amb el sistema de joc 4-2-3-1, utilitza molts jugadors de perfil ofensiu i intenta mantenir el control del joc mitjançant la possessió. Caldrà veure si l'alineació presenta gaires canvis respecte al partit de dimecres passat. A Eibar l'entrenador sevillà va fer debutar d'inici als tres jugadors fitxats recentment però cap d'ells va ser titular contra el Leganés. Aquesta temporada ha jugat en diverses ocasions Jesús Navas de lateral dret, a l'esquerra s'ha consolidat el capità Sergio Escudero, ambdós són laterals molt ofensius. L'eix de la defensa pot ser per a Nico Pareja, Clement Lenglet o Gabriel Mercado, les lesions de Simon Kjaer i Sebastian Corchia limiten més les rotacions en la línia defensiva. A la zona de creació i enllaç faltaran dos jugadors importants: Ever Banega, que ja es perdia el matx pel fet que estava sancionat, es va lesionar en l'últim partit, també pot ser decisiva la baixa per lesió de Nolito, un jugador desequilibrant que pot jugar en qualsevol posició de la zona d'atac. Les esperances ofensives se centraran en jugadors com Joaquín Correa, Fran Vázquez, Pablo Sarabia i els davanters Luis Muriel i Ben Yedder. Caldrà controlar molt bé els moviments del colombià Muriel, jugador en molt bon estat de forma, molt sacrificat en tasques defensives és el primer a iniciar la pressió, potent entrant des del darrere, ràpid en la conducció i bon rematador.



A mantenir la seguretat defensiva. El Girona només ha encaixat un gol en els últims quatre partits de lliga. Dos victòries a Montilivi i dos empats al camp de l'Atlètic de Madrid i del Màlaga és un balanç molt positiu, que ha fet que l'equip pogués aconseguir vuit punts dels últims dotze disputats. Una de les virtuts que ha mostrat l'equip en aquests quatre partits ha estat la seguretat defensiva. Els centrals han mantingut un nivell molt alt, no han comès errades i han jugat molt concentrats, Bernardo Espinosa s'ha consolidat i està jugant a un nivell molt alt. L'equip ha pressionat en bloc i ha fet un bon treball en l'aspecte col·lectiu, alhora també s'ha replegat molt bé ajuntant línies i evitant que els seus adversaris li puguin crear ocasions de gol. Un dels aspectes principals que pot permetre al Girona tornar a sumar en el partit d'avui al Ramón Sánchez Pizjuan serà poder mantenir la porteria a zero.



L'aportació de Cristhian Stuani. Quan un davanter està en dinàmica positiva cal aprofitar-ho. El punta uruguaià ha estat decisiu en molts partits i els dos gols aconseguits la setmana passada contra l'Athlètic Club l'han reforçat. La temporada d'Stuani en el vessant golejador és excel·lent, en dinou partits disputats ha aconseguit dotze gols, la majoria dels quals decisius i que han donat punts al seu equip. No és gens fàcil anotar tants gols en un equip que està a la zona mitjana de la classificació, quan un equip arriba moltes vegades a l'àrea les oportunitats de gol es multipliquen, però si no és així l'efectivitat ha de ser altíssima i cal estar sempre encertat. Per ara Cristhian Stuani és el davanter que no necessita gaires ocasions per poder marcar, aquest és el seu mèrit.